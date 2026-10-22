Belgen zijn woedend op Soundos El Ahmadi om harde grap

Tekst: Redactie Weekend

Soundos El Ahmadi heeft zich de woede van meerdere Belgen op de hals gehaald met een grap over politicus Dries Van Langenhove. Tijdens haar theatershow maakt de cabaretière een vergelijking tussen de Belgische politicus en een miskraam. De beelden van het optreden zorgen vervolgens voor veel verontwaardigde reacties op sociale media.

De grap komt voort uit een verhaal over een miskraam die Soundos El Ahmadi zelf ooit heeft meegemaakt. Waar ze aanvankelijk serieus vertelt over haar ervaring, verandert het verhaal al snel in een provocerende grap. Vooral in België wordt daar fel op gereageerd.

Ophef om grap tijdens voorstelling

Soundos vertelt dat ze na acht weken zwangerschap een miskraam kreeg en dat dit voor haar een ingrijpende gebeurtenis was. Vervolgens zegt ze: ‘Wat heel veel mensen niet weten, is dat als een miskraam in de toiletpot valt, je door moet spoelen’, waarna ze vervolgt: ‘Als je niet doorspoelt, kan zo’n miskraam nog door blijven leven. Zo is Dries Van Langehove ontstaan. Sorry nog daarvoor!’

Dries is een voormalig onafhankelijk nationalistisch Kamerlid en richtte de Vlaamse jongerenbeweging Schild en Vrienden op. Nadat het publiek zichtbaar geschokt reageert, gaat Soundos verder met haar optreden. ‘Voor alle jonge mensen: mocht je een miskraam krijgen, vergeet dan alsjeblieft niet door te spoelen’, zegt ze. Vervolgens maakt ze ook een opmerking over de politieke voorkeur van een deel van het publiek.

Veel boze reacties uit België

De beelden van het optreden worden online massaal bekeken. Onder de videoclip, die inmiddels 160.000 keer is bekeken, verschijnen honderden reacties. Veel Belgen laten weten niets te kunnen waarderen aan de grap. Een van de reacties luidt: ‘Wat hebben jullie nu vanuit Nederland bij ons in Vlaanderen binnen gegooid? (…) Jullie hebben ongetwijfeld betere exportproducten.’ Een andere persoon vindt de uitspraak zelfs reden voor juridische stappen: ‘Het is een schandalige vertoning van Soundos. Moet een rechtszaak van komen, vind ik.’

Ook andere X-gebruikers halen hard uit naar de cabaretière. Iemand schrijft dat er volgens hem weinig mensen zijn die om een miskraam kunnen lachen. Een ander spreekt van een arrogante houding en schrijft: ‘Wauw! Arrogante Hollander! Hopelijk mag u dit voor het gerecht in België eens komen uitleggen!’

Soundos legt grap niet uit

De ontstane commotie bereikt ook de radioshow van Giel Beelen. Hij besluit Soundos zelf te bellen en vraagt haar naar de bewuste uitspraak. De cabaretière maakt meteen duidelijk dat ze niet van plan is om de grap inhoudelijk te bespreken. ‘Ik ga hier niet over praten’, zegt ze. Vervolgens voegt ze eraan toe: ‘Ik ga nooit in mijn leven een grap uitleggen, dus dat gaan we gewoon lekker niet doen.’ Wanneer Giel aangeeft dat een grap door de één wel en door de ander niet grappig gevonden kan worden, benadrukt Soundos dat de uitspraak onderdeel is van een volledige voorstelling. ‘Het is een show van 2 uur. En als je grap isoleert.’

Geen spijt van de uitspraak

Soundos lijkt intussen geen enkele reden te zien om afstand te nemen van haar grap. Integendeel, ze zegt er nog altijd trots op te zijn. ‘Ik ben sowieso nog steeds trots op die grappen. Het is de beste grap die ik ooit heb gemaakt.’ Volgens de cabaretière heeft de grap haar bovendien al het nodige succes gebracht. ‘Ik heb prijzen gewonnen met deze grap en daar ga ik het bij laten.’ Daarmee wil ze het onderwerp afsluiten. Giel besluit haar niet verder onder druk te zetten en antwoordt begripvol: ‘Ik snap je.’