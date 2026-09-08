Filmopnames De Bevers op Malta stilgelegd na ongeluk Kees

Tekst: Lisa Manche

Vervelend nieuws voor de Bevers. De opnames van de nieuwe film ‘De Bevers: Alles voor de fans!’ van John en Kees moesten worden stilgelegd nadat Kees gewond raakte aan zijn hoofd. Dat maakte Wilfred Genee maandagavond in de uitzending van ‘Vandaag Inside’ bekend.

Kees heeft aan RTL Boulevard laten weten hoe het met hem gaat.

Wond op hoofd

De realityster raakte gewond na het opnemen van een scène. Volgens Wilfred wilde hij na een goede take even onder een parasol gaan zitten. Er stak een grote pin uit waar Kees met zijn hoofd tegenaan liep.

Bij de eerste hulp moest Kees lang wachten op een behandeling. ‘Kees zit nu al vijf uur in het ziekenhuis in Malta en wordt niet geholpen’, vertelt Wilfred.

Lang gewacht

Kees laat aan RTL Boulevard weten dat hij zeven uur in het ziekenhuis heeft gewacht. Inmiddels is hij weer terug in zijn hotel en gaat het naar omstandigheden goed. Hij vertelt dat de wond ‘s middags erg begon te bloeden en dat hij verzorging nodig had. ‘Uiteindelijk is dat in een privékliniek gelukt.’ De filmopnames zijn door het ongeluk voorlopig stilgelegd.

Eerder maakte Kees bekend wie de hoofdrollen in hun speelfilm spelen.