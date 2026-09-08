Dít is de partner van Humberto Tan, met wie hij zijn vierde kind verwacht

Tekst: Lisa Manche

Humberto Tan (60) en zijn huidige partner Elise Roodenburg (37) verwachten een dochter. Het is het vierde kind voor de presentator, die we allemaal goed kennen, maar wie is zijn nieuwe vriendin?

Niet open over liefdesleven

Humberto en Elise hebben sinds april dit jaar een relatie. Elise is documentairemaakster en werkte samen met Humberto aan de Videoland-documentaire De jacht op de Jaguar die op 21 juni 2023 verscheen. De presentator is terughoudend in het delen van informatie over zijn liefdesleven. ‘Ik praat nooit over mijn liefdesleven’, vertelde hij eerder. ‘Dat heb ik nooit gedaan’.

Elise Roodenburg

Elise maakte verschillende documentaires, zoals Inside the Mind of Favela Funk (2016), waarin kansarme jongeren uit de achterbuurten van Rio de Janeiro hun visie delen op de populaire, seksueel expliciete favela-funkmuziek. De documentairemaakster woonde een tijd in de Braziliaanse stad. Na deze documentaire werkte Elise aan een korte documentaire voor VPRO Dorst. Deze ging over de rol die identiteit en straatcultuur spelen in het dagelijks leven van jongeren.

Vorige relatie

Humberto was bijna dertig jaar samen met Ineke Geenen. In januari 2023 maakte hij bekend dat ze al een tijd uit elkaar waren. Destijds schreef hij op Instagram: ‘We hebben samen prachtige jaren gehad, maar gaan op harmonieuze wijze apart verder. Samen met de liefde voor onze kinderen.’