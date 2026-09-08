Pasgeboren kalfje vernoemd naar Máxima: koningin gaat op kraamvisite

Tekst: Lisa Manche

Nederland heeft er een nieuwe ‘Máxima’ bij. Vanochtend, vlak voor het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan een melkveehouderij in Drenthe, is er een kalfje geboren. Een toepasselijkere naam kon het beestje natuurlijk niet krijgen.

Het koningspaar brengt vandaag een streekbezoek aan Noord-Drenthe en bracht onder andere een bezoek aan melkveehoudersbedrijf Riedstra-Hoving in Veenhuizen.

Nieuwe naamgenoot

De kleine Máxima werd enkele minuten voor het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima geboren. Enkele minuten later mocht de koningin een kijkje nemen bij haar naamgenoot. De koningin mocht zelf de naam van het kalfje kiezen en kreeg de keuze tussen Wilhelmina of Máxima. Ze koos het laatste.

Streekbezoek Noord-Drenthe

Eerder deze ochtend arriveerde het koningspaar in Veenhuizen, waar ze eerst een rondleiding kregen door het Gevangenismuseum. Willem-Alexander en Máxima brengen vandaag een bezoek aan de gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo.

Koningin Máxima voelt zich helemaal thuis in het boerenleven. Vorige week stapte ze nog op een trekker in de Achterhoek, waarmee ze zelf een rondje reed.