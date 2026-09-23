Manager Dolly Parton naar de rechter na vermeende bedreigingen van neef

Tekst: Vera Guldemeester

Er is opnieuw onrust rond de nalatenschap van Dolly Parton. Danny Nozell, de manager die het bedrijf vertegenwoordigt dat de zakelijke belangen van de overleden zangeres beheert, heeft een contactverbod aangevraagd tegen haar neef Bryan Seaver. Volgens rechtbankdocumenten zou de familieleden zich tegenover medewerkers en zakenpartners dreigend hebben opgesteld.

Volgens Amerikaanse media zou Seaver druk hebben uitgeoefend in een poging geld uit de nalatenschap van Parton te krijgen. In de rechtbankstukken wordt onder meer beschreven dat hij zou hebben gedreigd het merk rond de zangeres te ‘vernietigen’. Ook zouden verschillende medewerkers vanwege zijn gedrag zijn opgestapt of extra beveiliging hebben ingeschakeld.

Kortgeleden ontslagen

Seaver werkte tot voor kort zelf binnen het team van Parton. Hij was verantwoordelijk voor haar beveiliging, maar werd op 15 september ontslagen. Kort daarna werd het verzoek voor een contactverbod ingediend.

Bryan Seaver ontkent dat hij met zijn uitspraken daadwerkelijk heeft willen dreigen. Tegen TMZ stelt hij dat verschillende berichten uit hun oorspronkelijke context zijn gehaald. Daarmee spreekt hij de lezing uit de rechtbankdocumenten tegen.

Onrust tijdens afwikkeling nalatenschap

Het contactverbod is aangevraagd door Nozell, die namens het bedrijf dat de zakelijke belangen van Parton behartigt optreedt. De kwestie speelt daarmee tegen de achtergrond van de afwikkeling van de nalatenschap van de zangeres.

Parton overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd in Nashville. De zangeres groeide uit tot een van de bekendste namen binnen de countrymuziek en was wereldwijd bekend met hits als 9 to 5 en Jolene. Sinds haar overlijden wordt haar nalatenschap verder afgehandeld. De kwestie rond haar neef zorgt daar nu voor extra opschudding, al ontkent Seaver dus dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan bedreigend gedrag.

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