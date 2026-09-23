Bas Muijs staat vandaag opnieuw tegenover verdachten in gijzelingszaak

Tekst: Vera Guldemeester

De gijzelingszaak rond Bas Muijs krijgt vandaag een nieuw hoofdstuk. De acteur staat opnieuw centraal in het hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De zaak draait om de gewelddadige gijzeling waarvan hij in maart 2023 slachtoffer werd.

Bas werd op 12 maart 2023 naar een woning in Arnhem gelokt. Harry W. had hem verteld dat zijn terminaal zieke moeder, die groot fan zou zijn van de acteur, hem graag wilde ontmoeten. Eenmaal aangekomen bleek daar volgens de rechtbank niets van te kloppen.

Vastgehouden en mishandeld

Bas werd in de woning vastgehouden en mishandeld. Hij werd onder meer geslagen en geschopt, in een wurggreep gehouden en met een spijkerpistool beschoten. Aanleiding voor het incident was een conflict rond Madelon L., de toenmalige partner van Harry W. en een ex-vriendin van Bas.

Tijdens de gijzeling werd de acteur onder druk gezet om op camera te verklaren dat hij Madelon had verkracht. Volgens het Openbaar Ministerie was daar geen bewijs voor. Daarnaast wilde Harry geld van Bas en probeerde hij hem af te persen.

Bas vreesde voor zijn leven

De acteur vertelde later dat hij bang was de woning niet levend te verlaten. Uiteindelijk bedacht hij een manier om weg te komen: hij deed alsof hij een hartaanval kreeg. Harry besloot hem daarop naar het ziekenhuis te brengen. Daar wist Bas hulp in te schakelen, waarna Harry werd aangehouden.

In oktober 2024 kwam de rechtbank Midden-Nederland met een uitspraak. Harry kreeg 24 maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor de gewelddadige poging tot afpersing en het vasthouden van Bas. Van poging tot doodslag en zware mishandeling werd hij vrijgesproken. Ook Madelon werd veroordeeld. Zij kreeg een taakstraf van 80 uur. Volgens de rechtbank wist zij wat er in de woning gebeurde en had ze moeten ingrijpen.

Vandaag opnieuw naar de rechter

De uitspraak betekende niet het einde van de zaak. Het Openbaar Ministerie, Harry en Madelon gingen allemaal in hoger beroep. Bas zelf had juist gehoopt de gebeurtenissen na de uitspraak achter zich te kunnen laten.

Vandaag wordt de zaak dan eindelijk opnieuw behandeld. Voor Bas betekent dat opnieuw geconfronteerd worden met de gebeurtenissen die hij al jaren probeert af te sluiten.

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