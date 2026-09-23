Douwe Bob zet grote stap richting Amerikaans platencontract

Tekst: Vera Guldemeester

Douwe Bob lijkt een nieuwe stap in zijn carrière te gaan zetten. De 33-jarige zanger verwacht namelijk binnen enkele weken een platencontract in de Verenigde Staten te tekenen. Het gaat om een deal met een label uit Nashville, het hart van de Amerikaanse countrymuziek.

Handtekening komt eraan

Hoewel er officieel nog niets is vastgelegd, lijkt het volgens Douwe Bob niet lang meer te duren. In het NPO Radio 2-programma Daniel & Roelof Zijn al op! vertelde hij dinsdag dat de gesprekken vergevorderd zijn. ‘Ik heb nog niet ergens een handtekening onder gezet, maar waarschijnlijk over een paar weken wel’, aldus de zanger.

Voor Douwe Bob is een Amerikaanse carrière extra bijzonder vanwege zijn liefde voor countrymuziek. Vooral optreden in een omgeving waar het genre zo diepgeworteld is, spreekt hem aan. ‘Hoe dankbaar ik ook ben voor het spelen hier, daar is het ook echt wel speciaal. Iedereen ademt dat genre’, vertelde hij.

Lat steeds hoger

Het avontuur in de Verenigde Staten zorgt er bovendien voor dat de zanger anders naar zijn eigen muziek en ambities kijkt. Douwe Bob merkt dat hij door de Amerikaanse plannen de lat voor zichzelf hoger legt. Een officieel platencontract zou daarmee een nieuwe stap betekenen in zijn muzikale avontuur over de grens.

In de video hieronder vertelt Douwe Bob meer over zijn succes in Amerika: