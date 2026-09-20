Eloise van Oranje is klaar met bemoeienis over haar uiterlijk: ‘Je kunt het nooit goed doen’

Tekst: Vera Guldemeester

Eloise van Oranje (24) krijgt online regelmatig opmerkingen over haar uiterlijk en gewicht. Toch laat de gravin zich daar steeds minder door beïnvloeden. Ze heeft inmiddels een duidelijke manier gevonden om met de vele meningen van vreemden om te gaan.

Alleen luisteren naar mensen die dichtbij staan

Voor Eloise is het simpel: niet iedere mening verdient haar aandacht. “Niet omdat ik me ervoor afsluit, maar omdat ik altijd heb gedacht: een negatieve mening van iemand die niet dicht bij me staat, zegt vooral iets over die persoon. Daar word ik niet gelukkiger van, dus geef ik mijn aandacht liever aan andere zaken.”

Ze merkt bovendien hoe tegenstrijdig de reacties online kunnen zijn. “Eerst zegt een meisje van mijn leeftijd dat ik er goed uitzie en vraagt ze naar mijn sportroutine. Vervolgens een man van zestig die stuurt dat-ie me knap vindt. En daarna een moeder die zegt: je bent te dun, eet gewoon eens een hamburger. Dus ja, je kunt het nooit voor iedereen goed doen.”

Ook moeder Laurentien heeft bewondering

Prinses Laurentien (60) vindt het knap hoe haar dochter met de stroom aan reacties omgaat. “Jij bent zoveel verder dan ik zelf op jouw leeftijd was.” Wel vindt ze het belangrijk dat Eloise niet alle feedback buitensluit.

“Als je je er helemaal voor afsluit, raak je geïsoleerd en kan het zijn dat je het sentiment dat leeft niet meer goed proeft.” Eloise maakt daarin zelf onderscheid. Ze luistert naar mensen “die dicht bij me staan en het beste met me voor hebben”. Wat er verder in de media over haar wordt gezegd, laat ze naar eigen zeggen aan zich voorbijgaan.

‘Ik ben een 24-jarige die van eten houdt’

De online discussie over haar uiterlijk laaide onlangs opnieuw op. Eloise reageerde toen op TikTok op geruchten dat ze te weinig zou eten. In een video liet ze zien wat ze op een normale dag eet. “Ik ben een 24-jarige die van eten houdt”, benadrukte ze daarbij. De video kreeg veel steun van haar volgers.