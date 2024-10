Twee jaar cel voor man die Bas Muijs gegijzeld en mishandeld heeft

De rechtbank in Utrecht heeft de 41-jarige Harry W., die vorig jaar acteur Bas Muijs heeft gegijzeld en mishandeld, veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. Het Openbaar Ministerie (OM) had begin oktober vier jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk.

GTST-acteur Muijs werd op 12 maart 2023 onder valse voorwendselen naar een woning gelokt, waar hij werd vastgehouden en mishandeld. Muijs werd door W. geslagen, geschopt, in een wurggreep gehouden en beschoten met een spijkerpistool. Ook eiste W. geld van het slachtoffer.

De rechter oordeelde dat W. zich schuldig heeft gemaakt aan poging tot afpersing en opzettelijke wederrechtelijke vrijheidsberoving van het slachtoffer. De verdachte werd vrijgesproken van poging tot doodslag. Ook werd hij vrijgesproken van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Het letsel voldeed niet aan de strenge kwalificatie die daarvoor geldt.

Openheid

De rechter nam in het oordeel mee dat W. verminderd toerekeningsvatbaar is door stress, ADHD en het gebruik van middelen. De rechter stelde dat de verdachte behandeld moet worden aan ADHD en verslaving. Ook woog de rechtbank in het oordeel mee dat de verdachte openheid van zaken heeft gegeven.

De andere verdachte in de zaak, de 33-jarige Madelon L., werd veroordeeld tot een taakstraf van tachtig uur. De rechter verwijt haar geen medeplichtigheid aan het plan van W.. Het wordt haar wel aangerekend dat zij niet bijvoorbeeld de hulpdiensten had ingeschakeld, waardoor het slachtoffer langer van zijn vrijheid werd beroofd. De rechter achtte het niet nodig om L. een voorwaardelijke celstraf op te leggen.