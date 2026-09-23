Lucille Werner draagt overlijden vader nog altijd met zich mee

Tekst: Vera Guldemeester

Het overlijden van haar vader veranderde de manier waarop Lucille Werner (58) naar het leven kijkt. Ze was 21 toen hij overleed en hoewel het verlies haar diep raakte, probeert ze vooral vast te houden aan de mooie herinneringen. Inmiddels kan ze terugkijken zonder boosheid of verwijten.

Voor Lucille werd door het overlijden van haar vader al op jonge leeftijd duidelijk hoe snel het leven kan veranderen. Dat besef draagt ze nog altijd met zich mee. Ze probeert daarom bewust te genieten van de mensen om haar heen en zoveel mogelijk uit het leven te halen. “Ik ben geboren met een grote dosis optimisme en vrolijkheid.”

Gemis is niet verdwenen

Dat betekent niet dat het gemis verdwenen is. Haar vader blijft een belangrijke plek in haar leven innemen, maar ze wil vooral denken aan wat hij haar heeft gegeven. De manier waarop ze met zijn overlijden omgaat, heeft haar geholpen om het verdriet een plek te geven.

De dood van haar vader kwam voor Lucille en haar familie onverwacht. Toch probeert ze niet te blijven zoeken naar antwoorden of zich vast te houden aan verwijten. Ze kijkt met warmte terug op de man die tijdens haar jeugd een belangrijke steun voor haar was.

Echt vaderskindje

Als kind had Lucille moeite met lopen en haar vader nam haar regelmatig op zijn schouders. Ze omschrijft zichzelf dan ook als een echt vaderskindje. “Als je lichaam op is, sterf je. Als je brein niet verder kan, gebeurt dat ook. Hij overleed aan een psychische ziekte. Met die gedachte heb ik het een plekje kunnen geven”, vertelt ze in Libelle. Over haar vader zegt ze vervolgens: ‘Ik denk met liefde aan hem terug.’

De ervaringen uit haar eigen leven hebben er ook voor gezorgd dat Lucille veel waarde hecht aan mentale veerkracht. Dat ziet ze bijvoorbeeld terug bij haar geadopteerde zoon, met wie ze open praat over zijn Bulgaarse achtergrond. Na zijn eindexamen willen ze samen naar Bulgarije.

Bewondering

Ze heeft veel bewondering voor de manier waarop hij zijn leven in Nederland heeft opgebouwd. “Ik heb bewondering voor hoe hij dat heeft gedaan en nog steeds doet”, vertelt ze. Volgens Lucille kunnen moeilijke ervaringen iemand uiteindelijk ook sterker maken. “Mentale veerkracht is wat mij betreft het grootste goed.”

Lucille Werner heeft jarenlang Lingo gepresenteerd. Ze vindt het tijd dat het programma weer terugkomt op televisie. In de video hieronder zie je hier meer over: