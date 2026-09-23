Rachel Hazes ANP

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Rachel Hazes emotioneel op 22ste sterfdag André

Tekst: Vera Guldemeester

23/09/2026

Het is vandaag precies 22 jaar geleden dat André Hazes overleed. Rachel Hazes staat op Instagram uitgebreid stil bij het verlies van haar man en laat weten dat het gemis na al die jaren nog altijd diep zit.

Rachel was pas 34 toen André overleed, op Instagram richt ze zich in haar bericht rechtstreeks tot haar grote liefde. ‘Lieve schat’, begint ze. ‘Het is vandaag 22 jaar geleden dat mijn hart in duizend stukjes brak en ik plotseling, op 34-jarige leeftijd, verdoofd van verdriet achterbleef.’

Niet altijd waardering

Na zijn overlijden moest Rachel niet alleen hun gezin overeind houden, maar ook waken over wat ze samen hadden opgebouwd en over de rechten rond André. Daar kreeg ze niet altijd waardering voor. Toch is ze ervan overtuigd dat haar man achter haar keuzes zou hebben gestaan. ‘Ik weet zo zeker dat jij trots op mij bent om hoe beschermend ik met alles ben omgegaan.’

Volgens Rachel is het bijzonder om te zien dat André, ondanks zijn overlijden 22 jaar geleden, nog altijd zo sterk voortleeft. Zijn muziek wordt nog steeds gezongen en ook nieuwe generaties ontdekken zijn nummers. ‘Want ook na 22 jaar ben jij er nog steeds. Jouw muziek leeft, mensen zingen jouw liedjes en nieuwe generaties ontdekken wie jij was.’

‘Wennen doet het nooit’

Voor Rachel zelf blijft het gemis ondertussen een dagelijkse realiteit. Ze schrijft dat verdriet door de jaren heen misschien verandert, maar dat de liefde blijft. ‘Tweeëntwintig jaar zonder jou heeft mij geleerd dat verdriet misschien van vorm verandert, maar dat echte liefde nooit verdwijnt.’ Ook na al die tijd zijn er momenten waarop ze hem nog wil bellen of iets met hem wil delen. ‘Ik moet leren met dat gemis te leven, maar wennen doet het nooit. Soms doet het na 22 jaar nog net zo’n pijn als toen.’

Ze eindigt haar eerbetoon met een laatste boodschap aan André. ‘Ik mis je. Niet alleen vandaag, maar iedere dag. En hoeveel jaren er ook voorbijgaan, sommige liefdes hebben geen einde. Ze veranderen alleen van vorm. Tot ooit. Voor altijd jouw Rassie.’

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Vera Guldemeester

<p>Vera Guldemeester werkt sinds 2023 als freelance redacteur bij Royalty en creëert ook af en toe voor Weekend content over royals in het binnen- en buitenland. Ze heeft een passie voor schrijven, reizen en eten. Als ze niet aan het werk is, dan is ze in de keuken te vinden, waar ze de lekkerste taarten en koekjes bakt.</p>

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