Akwasi duikt in bewogen leven Muhammad Ali voor nieuw tweeluik ‘Vechter & Strijder’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Akwasi Ansah reist voor ‘Muhammad Ali: Vechter & Strijder’ naar Louisville om te onderzoeken wat de legendarische bokser vormde tot wereldkampioen én uitgesproken vrijheidsstrijder.

Muhammad Ali werd als Cassius Clay geboren in Louisville, Kentucky, en groeide op in een tijd waarin segregatie het dagelijks leven van Zwarte Amerikanen bepaalde. In Muhammad Ali: Vechter & Strijder bezoekt Akwasi de buurt waar Ali opgroeide en spreekt hij met mensen die hem van dichtbij kenden of zijn nalatenschap levend houden. Het tweeluik onderzoekt welke invloed zijn jeugd en omgeving hadden op zijn ontwikkeling als bokser en activist.

Van Cassius Clay naar Muhammad Ali

Op 22-jarige leeftijd werd Ali wereldkampioen zwaargewicht. Rond die periode bekeerde hij zich, mede door zijn vriendschap met Malcolm X, tot de Nation of Islam en maakte hij bekend voortaan als Muhammad Ali door het leven te gaan. Later sprak hij zich nadrukkelijk uit over racisme, vrijheid en de positie van Zwarte Amerikanen en weigerde hij tijdens de Vietnamoorlog de dienstplicht. Die beslissing had grote gevolgen: Ali verloor zijn wereldtitel, kon drie jaar niet boksen en riskeerde een gevangenisstraf. ‘Iemand als Muhammad Ali maak je maar eens in een mensenleven mee. Zijn invloed op de wereld als bokser, activist, denker en vrijheidsstrijder reikt tot op de dag van vandaag ver voorbij de sport. Juist daarom wilde ik begrijpen wie de mens achter het icoon was en wat zijn nalatenschap ons in Nederland vandaag de dag kan leren’, vertelt Akwasi.

‘Muhammad Ali: Vechter & Strijder’ vanaf 30 september te zien

Met Muhammad Ali: Vechter & Strijder zet Akwasi zijn reeks over invloedrijke Zwarte vrijheidsstrijders voort. Eerder maakte hij Nelson Mandela: Hoop of Hype en Malcolm X: By Any Means Necessary. Het nieuwe tweeluik is geregisseerd door Olivier Garcia en gemonteerd door Festus Toll en combineert interviews uit de Verenigde Staten en Nederland met archiefmateriaal. De eerste aflevering is op 30 september om 22.40 uur te zien op NPO 2 en NPO Start, waarna de tweede aflevering op 7 oktober volgt.