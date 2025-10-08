Joop van den Ende waarschuwt voor toekomst van publieke omroep

Tekst: Evelien Berkemeijer

Mediamagnaat Joop van den Ende uit zijn zorgen over de continuïteit van de Nederlandse publieke omroep en het behoud van journalistieke waarden. In een paginagrote advertentie in verschillende kranten roept hij de politiek op tot actie, zodat ‘Nederland weerstand kan bieden aan de overmacht van mediabedrijven uit Amerika én China’.

Joop van den Ende was jarenlang actief in de televisiesector en stelt dat het imago van de publieke omroep de afgelopen jaren is geschaad. Volgens hem blijft het idee dat er met geld wordt gesmeten hardnekkig bestaan, al erkent hij dat kritiek op de NPO op zijn plaats kan zijn. ‘Laat ik duidelijk zijn: ook ik heb kritiek op het huidige functioneren van de NPO. Dat mag alleen nooit een reden zijn om het bestel af te schaffen.’

Joop van den Ende bezorgd over politieke plannen

Joop van den Ende uit vooral zijn zorgen over de plannen van de PVV, die de publieke omroep willen opheffen. Hij trekt een vergelijking met de Verenigde Staten, waar volgens hem politieke druk de vrijheid van de media beperkt. ‘In het verkiezingsprogramma van de PVV staat zwart-op-wit dat de publieke omroep dient te worden opgeheven. Ook wordt gefantaseerd over de sloop van de studio’s op het Media Park. Wat is hieraan anders dan wat in Amerika gebeurt? Niets!’ Hij richt zich ook rechtstreeks tot de beleidsmakers: ‘Bescherm onze taal, onze kunst en cultuur, onze vrije meningsuiting. Stop met populistische kletspraat en werk aan een toekomstvisie. Afwachten is, zeker voor de politiek, geen optie meer.’

Lees ook: Joop van den Ende: Van Nieuwkerk slachtoffer van slecht leiderschap

Pleidooi voor bescherming vrije meningsuiting

Iedereen die waarde hecht aan het vrije woord, moet volgens de mediamagnaat actie ondernemen tegen maatregelen die dit ondermijnen. Ondanks zijn commerciële achtergrond benadrukt hij dat het nooit zijn bedoeling is geweest de publieke omroep af te breken. ‘Iedereen die het vrije woord serieus neemt, moet zich vol vuur tegen dergelijke plannen verzetten.’

Voorstellen voor toekomstig omroepbestel

Joop van den Ende pleit voor een herziening van de financiering van de NPO. Er is volgens hem ook in het publieke bestel ruimte voor reclame, mits de inkomsten een maximum hebben en worden aangevuld door de overheid. Commerciële zenders zouden daarnaast ‘meer slagkracht’ moeten krijgen, waarbij hij de fusie tussen DPG en RTL Nederland als te laat afgerond bestempelt.

BRON: AD FOTO: ANP