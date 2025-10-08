Joop van den Ende

Joop van den Ende waarschuwt voor toekomst van publieke omroep

Tekst: Evelien Berkemeijer

08/10/2025

Mediamagnaat Joop van den Ende uit zijn zorgen over de continuïteit van de Nederlandse publieke omroep en het behoud van journalistieke waarden. In een paginagrote advertentie in verschillende kranten roept hij de politiek op tot actie, zodat ‘Nederland weerstand kan bieden aan de overmacht van mediabedrijven uit Amerika én China’.

Joop van den Ende was jarenlang actief in de televisiesector en stelt dat het imago van de publieke omroep de afgelopen jaren is geschaad. Volgens hem blijft het idee dat er met geld wordt gesmeten hardnekkig bestaan, al erkent hij dat kritiek op de NPO op zijn plaats kan zijn. ‘Laat ik duidelijk zijn: ook ik heb kritiek op het huidige functioneren van de NPO. Dat mag alleen nooit een reden zijn om het bestel af te schaffen.’

Joop van den Ende bezorgd over politieke plannen

Joop van den Ende uit vooral zijn zorgen over de plannen van de PVV, die de publieke omroep willen opheffen. Hij trekt een vergelijking met de Verenigde Staten, waar volgens hem politieke druk de vrijheid van de media beperkt. ‘In het verkiezingsprogramma van de PVV staat zwart-op-wit dat de publieke omroep dient te worden opgeheven. Ook wordt gefantaseerd over de sloop van de studio’s op het Media Park. Wat is hieraan anders dan wat in Amerika gebeurt? Niets!’ Hij richt zich ook rechtstreeks tot de beleidsmakers: ‘Bescherm onze taal, onze kunst en cultuur, onze vrije meningsuiting. Stop met populistische kletspraat en werk aan een toekomstvisie. Afwachten is, zeker voor de politiek, geen optie meer.’

Lees ook: Joop van den Ende: Van Nieuwkerk slachtoffer van slecht leiderschap

Pleidooi voor bescherming vrije meningsuiting

Iedereen die waarde hecht aan het vrije woord, moet volgens de mediamagnaat actie ondernemen tegen maatregelen die dit ondermijnen. Ondanks zijn commerciële achtergrond benadrukt hij dat het nooit zijn bedoeling is geweest de publieke omroep af te breken. ‘Iedereen die het vrije woord serieus neemt, moet zich vol vuur tegen dergelijke plannen verzetten.’

Voorstellen voor toekomstig omroepbestel

Joop van den Ende pleit voor een herziening van de financiering van de NPO. Er is volgens hem ook in het publieke bestel ruimte voor reclame, mits de inkomsten een maximum hebben en worden aangevuld door de overheid. Commerciële zenders zouden daarnaast ‘meer slagkracht’ moeten krijgen, waarbij hij de fusie tussen DPG en RTL Nederland als te laat afgerond bestempelt.

BRON: AD FOTO: ANP

Uit andere media

Weekend Anp 451027154

Ex Tygo Gernandt voelt zich belazerd

Dianne van den Eng, de ex-vriendin van Tygo Gernandt, hoorde uit eerste hand hoe haar toenmalige partner zich had gedragen op de set van Flikken Maastricht. De berichten schokten haar, vertelt ze deze week in Weekend. “Ik vond het vies en heftig.” Toen Tygo Gernandt ontslagen was bij Flikken Maastricht omwille van een beschuldiging van…
Vriendin Schrijf Je In Voor De Nieuwsbrief (81)

Mariëtte van kindertehuis Hanukkah in Ghana wint Strong Women Award – Role Model 2025

Ieder jaar worden de Strong Women Awards uitgereikt aan een bekende, sterke vrouw met een groot hart die van betekenis is voor anderen. Dit jaar krijgt presentatrice Nicolette Kluijver (41) de Strong Women Award – Public Role Model. Sinds 2021 wordt ook een prijs uitgereikt aan een vrouw die anderen inspireert door haar volharding en sociale inslag. We zijn trots om te vertellen dat Vriendin-lezeres Mariëtte Asagbo Krouwel (40) de Strong Women Award – Role Model 2025 in ontvangst heeft genomen. Mariëtte heeft al ruim twintig jaar een kindertehuis in Ghana. Dankzij haar inzet konden ook een basisschool en een middelbare school gebouwd worden.
Party Wendy van Dijk over Boxing Influencers

Wendy van Dijk blij dat zoon niet bokste tegen ‘malloot’ Dennis Schouten in ‘Boxing Influencers’

Wendy van Dijk heeft genoten van het boksevenement waarin haar zoon Sem van Dijk in de ring stond tegenover Davy de Munk. De twee zoons van bekende Nederlanders troffen elkaar in een sportief duel voor Videoland, dat uiteindelijk door Davy werd gewonnen.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien