Joop van den Ende: Van Nieuwkerk slachtoffer van slecht leiderschap

Joop van den Ende vindt dat BNNVARA meer had moeten doen om grensoverschrijdend gedrag achter de schermen bij De Wereld Draait Door te voorkomen. De theater- en tv-magnaat vindt dat de presentator slachtoffer is van “slecht leiderschap”, vertelt hij in een interview met Trouw.

“Wat Matthijs van Nieuwkerk heeft gedaan, is niet goed te praten. Hij had zich moeten beheersen, kon de druk kennelijk niet goed aan, maar de eindverantwoordelijke in dit verhaal is nog altijd de werkgever”, zegt Van den Ende. “Als je redactieleden in dienst hebt die zich beklagen over hun collega, moet je de guts hebben zo’n presentator naar je toe te halen en te zeggen: één ding, we gaan het voortaan anders doen! Wat is je probleem, waarom doe je zo, waar kunnen we je mee helpen? Praten! Ik heb heel mijn leven niet anders gedaan.”

Lees ook: De Volkskrant: ‘Jarenlang grensoverschrijdend gedrag bij DWDD’

‘Práát met elkaar!’

“BNNVARA is hier tekortgeschoten. Honderd procent”, gaat Van den Ende verder. “Wat hebben we aan een rapport, geanonimiseerd, achteraf? Reageer als werkgever meteen op klachten van je mensen, práát met elkaar! Nogmaals: Matthijs had zich moeten beheersen, maar ik zie hem ook als een slachtoffer. Een slachtoffer van slecht leiderschap.”

De 81-jarige Van den Ende heeft in zijn carrière ook van alles meegemaakt. “Grensoverschrijdend gedrag, overspel, echtscheidingen, drugsgebruik: ik heb het allemaal voorbij zien komen én er met een heel team voor gezorgd dat problemen werden voorkomen of opgelost.”