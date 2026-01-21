Jorgen Raymann ANP

Geld maakt Jörgen Raymann niet gelukkig

Tekst: Emelie van Kaam

21/01/2026

Ooit was geld heel belangrijk voor Jörgen Raymann, maar voor de cabaretier komt wijsheid met de jaren en inmiddels vindt hij een goedgevulde bankrekening niet meer zo belangrijk als vroeger. “Je ziet dat in dat het rijden in een Porsche je echt niet gelukkiger gaat maken,” deelt hij deze week in Weekend.

Er was een periode in het leven van Jörgen Raymann waarin geld heel belangrijk was. “En geld is ook belangrijk om alles te kunnen doen wat je wilt doen in je leven, maar als je kijkt wat er af en toe aan geld wordt uitgegeven… Ik denk dan: we kunnen het ook ietsjes eerlijker verdelen met z’n allen.”

Lees ook: Grote stap voor Jörgen Raymann

Porsche

Jörgen draagt daar zelf actief een steentje aan bij. “Als mijn shows in Suriname doe ik bijvoorbeeld voor het goede doel. Ik neem er nooit geld mee vandaan.” Dat hij geld niet meer zo belangrijk vind, komt volgens de cabaretier doordat hij ouder is geworden. “Je ziet dan in dat het rijden van een Porsche je echt niet gelukkiger gaat maken. Of wonen in een kast van een huis.”

Maximaal

Volgens Jörgen zit geluk in hele andere dingen. “Door mijn leeftijd (Jörgen is 59 jaar, red.) ben ik erachter gekomen dat het geluk in de kleine dingen zit. Je familie, je vrienden, het kleine kringetje waarin je zit en waar je maximaal geluk uit kunt halen. Dat hoef je niet met geld te doen.”

Foto: ANP

Meer van Emelie