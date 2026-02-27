Dít is hoe prinses Laurentien haar dochter Eloise steunt

Eloise van Oranje (23) vertelt in ‘Libelle’ dat ze soms last heeft van onzekerheid, vooral wanneer ze aan iets nieuws begint. Daardoor kan ze zichzelf nog weleens onderschatten.

Op zulke momenten helpt haar moeder, prinses Laurentien, haar om weer vertrouwen te krijgen. Eloise zegt dat Laurentien haar ‘in haar kracht’ zet door hardop te benoemen wat ze allemaal al doet.

Groter durven dromen

Die aanmoediging zorgt ervoor dat de gravinfluencer meer durft: haar eigen visie verwoorden, plannen concreet maken en groter denken. Als iets goed voelt, zegt haar moeder volgens Eloise: “Ga ervoor, onderneem.”

Levenslessen

Ook van andere familieleden neemt ze adviezen mee, zoals iedereen gelijk behandelen en openstaan voor de ander. Van haar vader hoort ze vaak: “Oordeel niet meteen.” Als kind vond ze dat soms irritant, maar nu begrijpt ze het beter: er is zelden maar één waarheid of één perspectief.

