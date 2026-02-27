Princess Laurentien Of The Netherlands & Eloise Of The Netherlands Attend The My Lima Lima In The Hague

Dít is hoe prinses Laurentien haar dochter Eloise steunt

Tekst: Denise Delgado

27/02/2026

Eloise van Oranje (23) vertelt in ‘Libelle’ dat ze soms last heeft van onzekerheid, vooral wanneer ze aan iets nieuws begint. Daardoor kan ze zichzelf nog weleens onderschatten.

Op zulke momenten helpt haar moeder, prinses Laurentien, haar om weer vertrouwen te krijgen. Eloise zegt dat Laurentien haar ‘in haar kracht’ zet door hardop te benoemen wat ze allemaal al doet.

Groter durven dromen

Die aanmoediging zorgt ervoor dat de gravinfluencer meer durft: haar eigen visie verwoorden, plannen concreet maken en groter denken. Als iets goed voelt, zegt haar moeder volgens Eloise: “Ga ervoor, onderneem.”

Levenslessen

Ook van andere familieleden neemt ze adviezen mee, zoals iedereen gelijk behandelen en openstaan voor de ander. Van haar vader hoort ze vaak: “Oordeel niet meteen.” Als kind vond ze dat soms irritant, maar nu begrijpt ze het beter: er is zelden maar één waarheid of één perspectief.

Princess Laurentien Of The Netherlands & Eloise Of The Netherlands Attend The My Lima Lima In The Hague

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

