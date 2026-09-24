André Hazes koopt droomhuis in Spanje: ‘Mama, I made it’

Tekst: Ruth Smeets

André Hazes hoeft door problemen met zijn stem voorlopig niet het podium op, maar stilzitten doet hij allerminst. In zijn podcast ADHAZES vertelt de zanger dat hij een woning heeft gekocht in de heuvels bij Marbella.

Het huis moet nog verrijzen. Volgens André Hazes staat er op dit moment pas één paal in de grond, maar in zijn hoofd is het plaatje al helemaal af.

Nieuw huis in Spanje

André heeft de woning gekocht met ‘een hele leuke club mensen’. Wanneer zijn zus Roxeanne zegt ‘de business gaat goed’, maar vervolgt dat dit misschien niet het geval is, bevestigt André dat het goed is dat hij in termijnen kan betalen. ‘De business gaat helemaal kut, dit was ervoor hè’, zegt hij. ‘Je zat er al aan vast’, lacht Roxeanne.

De zanger is wel heel enthousiast over het project. ‘Het is echt prachtig en echt een droom’, bevestigt André als zijn zus benoemt dat hij er al jaren over praat. Hij vervolgt: ‘Hoe het gebouwd is en hoe het eruit gaat zien. Ten minste… er is nog niks gebouwd, er staat één paal. Maar hoe het gebouwd gaat worden, wordt echt heel mooi.’ Hoewel er dus nog flink gebouwd moet worden, ziet hij het huis nu al als een belangrijke stap.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Onder de indruk van zijn nieuwe kring

Niet alleen de woning zelf maakt indruk op hem, ook de mensen met wie hij dit avontuur aangaat. André zegt dat hij normaal niet snel aan name dropping doet, maar noemt toch alvast een paar namen die ook in zijn reallifesoap te zien zijn. ‘Ze zitten ook bij mij in de reallifesoap. De familie Kluivert zit daar en er zitten allemaal oud-voetballers daar. Allemaal mensen die wat hebben gemaakt van hun leven en dan… ik.’

De zanger voelt veel bewondering voor de groep. ‘Al die mensen hebben hun shit voor elkaar, allemaal mensen tegen wie ik echt opkijk… en ik.’ Toen André voor het eerst met hen afsprak, voelde dat voor hem als een bijzonder moment. ‘Dit was mijn: mama, I made it.’ Roxeanne Hazes reageert daar meteen verbaasd op, waarna André snel duidelijk maakt dat hij verwijst naar het nummer van Roxy Dekker en niet naar hun moeder Rachel Hazes.

Terug naar Marbella

Deze week reist André opnieuw af naar Spanje. Voor de groep staat een vol programma klaar, met onder meer een privéhike, een opening van Eric Kuster in Marbella en een padeltoernooi. Roxeanne lijkt het allemaal vooral nogal bekakt te vinden, maar haar broer beleeft het heel anders. Ook vertelt André dat geld altijd een grote motivatie voor hem is geweest. Een dure auto ziet hij bijvoorbeeld als een teken richting mensen die ooit niet in hem geloofden. ‘Dat is mijn middelvinger.’ Ook zegt hij: ‘Dat is mijn grandpa, I made it-moment’, zegt hij vervolgens. Roxeanne begrijpt de grap meteen en barst in lachen uit. ‘Even zoeken, met wie hebben we nog contact?’

Luxe nieuwbouwproject

André lijkt zijn oog te hebben laten vallen op Luna Nova Branded Residences, een luxe project bij Guaro in Andalusië. Op beelden is hij met een geel hesje op het terrein te zien. Eerder liet de zanger op TikTok al weten dat hij daar aan een ‘droom’ werkte, maar toen gaf hij nog geen verdere uitleg. Luna Nova krijgt 32 appartementen en 39 townhouses, met onder meer zwembaden, een spa, fitness- en pilatesruimtes, een padelbaan en een clubhouse.

Appartementen beginnen rond de 600.000 euro en voor townhouses geldt een vanafprijs van ongeveer 750.000 euro. De woningen worden volledig gemeubileerd opgeleverd, met interieurs van Eric Kuster en meubels van Eichholtz. Marbella ligt op ongeveer veertig minuten rijden van de stad Málaga. Vanuit Guaro zit André overigens niet ver van moeder Rachel, want zij een woning heeft in Torremolinos.