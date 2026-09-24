Originele Sugababes komen na 26 jaar met nieuw album

Tekst: Ruth Smeets

De originele bezetting van de Sugababes brengt na 26 jaar weer samen een nieuw album uit. Keisha Buchanan, Mutya Buena en Siobhán Donaghy maakten donderdag via Instagram bekend dat de plaat op 12 februari verschijnt.

Het album krijgt de titel Sugababes en bestaat uit twaalf nummers. Met Ghost verscheen donderdag ook de eerste single van de plaat.

Eerste album sinds One Touch

Voor Keisha, Mutya en Siobhán is Sugababes hun eerste gezamenlijke album sinds One Touch, het debuutalbum dat in 2000 verscheen. De zangeressen wilden naar eigen zeggen geen haast maken met de plaat. In een interview met de Britse Vogue vertellen ze: ‘We wisten vanaf het begin dat we deze plaat niet wilden overhaasten.’ Tijdens het maakproces werd voor hen duidelijk dat er maar één passende titel was: de naam van de groep. ‘Het voelt onmiskenbaar als ons.’

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Veel veranderingen in de groep

Na One Touch veranderde de samenstelling van de Britse meidengroep meerdere keren. Siobhán stapte in 2002 uit de band, Mutya volgde in 2005 en Keisha verliet de groep in 2009. Jaren later vonden de drie oorspronkelijke leden elkaar opnieuw. Inmiddels treden ze ook weer op onder de naam Sugababes. Volgens Keisha was het terugkrijgen van die naam geen eenvoudige opgave. ‘Ik had de rechten op de naam uit oude contracten, en er speelden behind the scenes veel lastige zaken. Ik moest een paar reuzen te lijf gaan om dat voor elkaar te krijgen… Het was niet makkelijk.’

Vertrouwde sound

De nieuwe plaat klinkt volgens de band als een echte Sugababes-plaat. De twaalf nummers gaan langs verschillende stijlen, van UK garage en triphop tot dance-pop. De single Ghost is gebaseerd op een persoonlijke ervaring van Siobhán met haar eerste liefde. ‘Hij heeft me in feite geghost nog voordat we daar een woord voor hadden. Ik herinner me dat ik destijds grapte dat het in zekere zin makkelijker zou zijn geweest als hij was overleden, wat natuurlijk ontzettend dramatisch is, maar er is iets vreemds aan het rouwen om iemand die er nog steeds is.’

Nieuwe start

De comeback voelt voor de zangeressen als een overwinning. De afgelopen jaren stonden de Sugababes opnieuw voor grote festivalpublieken, onder meer op Glastonbury. Ook jongere fans hebben de groep inmiddels ontdekt. Keisha hoopt dat hun verhaal anderen inspireert. ‘Ik denk dat ze je in deze industry soms op een bepaald punt kunnen afremmen, maar wij zijn het levende bewijs dat dromen nog steeds uitkomen’, zegt ze. ‘We laten mensen in feite zien dat je op elke leeftijd, op elk moment, opnieuw kunt beginnen en er fantastisch uit kunt zien.’