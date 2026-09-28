Caroline Tensen liep ‘langs het randje’ tijdens de overgang: ‘Ik was doodongelukkig’

Tekst: Ruth Smeets

Caroline Tensen zit momenteel goed in haar vel en hoeft zich over werk niet te vervelen. Toch heeft de 62-jarige presentatrice ook een moeilijke periode achter de rug.

Een aantal jaar geleden kreeg Caroline Tensen tijdens de overgang klachten waar ze zelf niet meteen een verklaring voor had. In gesprek met VROUW vertelt ze hoe ingrijpend die tijd voor haar is geweest.

Moeilijke periode

Hoewel Caroline zich nu sterk en energiek voelt, was dat eerder wel anders. Haar lichaam veranderde, ze kwam aan en merkte dat ze zich mentaal steeds slechter voelde. Pas later ontdekte de presentatrice dat haar hormonen daar mogelijk mee te maken hadden. ‘Ik heb genoeg werk en zit goed in mijn vel. Dat is weleens anders geweest. Tijdens de overgang was ik doodongelukkig, zelfs depressief’, vertelt ze.

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Niet de bekende klachten

Omdat Caroline geen last had van opvliegers, dacht ze in eerste instantie niet aan de overgang. Juist die klacht wordt daar vaak mee in verband gebracht. Pas toen ze haar hormoonhuishouding uitgebreid liet onderzoeken, vielen de puzzelstukjes op hun plek. ‘Bij de overgang wordt vaak gedacht aan opvliegers, daar had ik helemaal geen last van. Tot ik mijn hormoonhuishouding uitgebreid liet testen.’

Grote verandering

Na de test besloot Caroline haar leefstijl flink aan te passen. Ze begon supplementen te nemen en gooide haar voedingspatroon om. Volgens haar heeft dat een doorslaggevende rol gespeeld in hoe ze zich nu voelt. ‘Ik begon met het slikken van supplementen en veranderde mijn eetpatroon drastisch. Ik liep echt langs het randje. Dit is mijn redding geweest.’

Focus op gezondheid

Tegenwoordig is Caroline bewust bezig met haar gezondheid. Ze sport drie keer per week en blijft daarnaast actief met verschillende werkzaamheden. Zo ontwerpt ze een collectie bij Mart Visser en presenteert ze samen met Hugo Kennis het programma Thuis aan Tafel. Na alles wat ze heeft meegemaakt, is Caroline vooral dankbaar voor haar gezondheid en die van haar dierbaren. ‘Ik heb niks te klagen: ik voel me goed, mijn brein werkt nog en zowel ik als mijn naasten zijn gezond. Dat is waar het om draait in het leven.’