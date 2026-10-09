Politie geeft toe: huiszoekingen bij Andrew Mountbatten-Windsor in Epstein-zaak waren onwettig

Tekst: Sabine van der Spoel

Andrew Mountbatten-Windsor heeft een juridische overwinning behaald in het onderzoek naar zijn banden met Jeffrey Epstein. De Britse politie heeft erkend dat de huiszoekingen bij de voormalige prins niet volgens de juiste wettelijke regels zijn uitgevoerd. Het onderzoek naar zijn vermeende handelen gaat ondertussen verder.

De zaak kwam donderdag aan bod bij het High Court in Londen, nadat Andrew Mountbatten-Windsor de doorzoekingen had aangevochten. De rechtbank had de huiszoekingsbevelen al op 22 juli ongeldig verklaard, maar de gevolgen daarvan zijn nog niet uitgeklaard. De politie wil namelijk voorkomen dat het bewijsmateriaal dat tijdens de acties werd verzameld, verloren gaat voor het lopende onderzoek.

Politie wil meegenomen spullen behouden

In februari doorzochten agenten zowel Andrews verblijf op het landgoed Sandringham als zijn voormalige woning Royal Lodge in Windsor. De juridische grondslag voor die acties bleek niet te kloppen. De politie vraagt de rechtbank nu toestemming om de meegenomen spullen alsnog te mogen bewaren en gebruiken in het onderzoek. De ongeldige huiszoekingsbevelen betekenen dus niet dat Andrew van verdere onderzoeksmaatregelen is gevrijwaard.

Arrestatie op zijn 66ste verjaardag

Andrew werd op 19 februari gearresteerd op verdenking van ambtsmisbruik. Dat gebeurde op zijn 66ste verjaardag. Na urenlang verhoor mocht hij weer vertrekken. Vooralsnog is hij niet formeel aangeklaagd en het onderzoek loopt nog.

De verdenkingen houden verband met zijn vroegere werkzaamheden als Britse handelsvertegenwoordiger, een functie die hij tussen 2001 en 2011 vervulde. Hij zou in die periode vertrouwelijke informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de inmiddels overleden zedendelinquent. Andrew ontkent dat hij iets verkeerd heeft gedaan.

Andrew raakte koninklijke titels kwijt

De banden met Epstein hadden eerder al grote gevolgen voor Andrews positie binnen de Britse koninklijke familie. Vorig jaar verloor hij zijn koninklijke titels en sindsdien gebruikt hij de naam Andrew Mountbatten-Windsor. Koning Charles ondersteunt zijn broer nog financieel met privévermogen. Volgens Buckingham Palace mag dat geld echter niet worden ingezet om zijn juridische strijd tegen de politie te bekostigen.