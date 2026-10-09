Netflix komt met nieuwe Bridgerton spin-off over Violet en Edmund Bridgerton

Tekst: Sabine van der Spoel

Fans van ‘Bridgerton’ kunnen zich opmaken voor een nieuw liefdesverhaal. Netflix werkt aan een spin-off over Violet Bridgerton en haar relatie met Edmund, de man met wie ze later trouwt.

De nieuwe reeks speelt zich af vóór de gebeurtenissen uit de originele serie en richt zich op de jonge jaren van Violet. Daarmee krijgt een personage dat in Bridgerton al een belangrijke rol speelt, een eigen verhaal. Wanneer de serie verschijnt en wie de hoofdrollen gaan vertolken, is nog niet bekend.

Liefdesverhaal van Violet en Edmund centraal

In de hoofdreeks wordt Violet gespeeld door de Britse actrice Ruth Gemmell. Haar jongere versie was eerder al te zien in Queen Charlotte, waarin Connie Jenkins-Greig de rol van Violet Ledger vertolkte toen het personage twaalf jaar oud was. Voor de nieuwe spin-off is nog niet bekend welke acteurs de jonge Violet en Edmund zullen spelen.

Shonda Rhimes hintte eerder al op de spin-off

Dat Violet mogelijk een eigen serie zou krijgen, kwam eerder dit jaar al ter sprake. Shonda Rhimes, de bedenker van Bridgerton, noemde haar in maart tijdens een podcast een interessant personage voor een eventuele volgende spin-off. ‘Ik heb altijd gezegd dat als we nóg een spin-off zouden maken, Violet een geweldig personage zou zijn om te belichten’, vertelde ze destijds. Ook productiebedrijf Shondaland maakte de komst van de serie bekend via Instagram, waar het de nieuwe reeks omschreef als het liefdesverhaal dat aan alles voorafging.

Ook vijfde seizoen van ‘Bridgerton’ in de maak

Naast de nieuwe spin-off werkt Netflix aan het vijfde seizoen van Bridgerton. Daarin staan Francesca Bridgerton en Michaela Stirling centraal. Voor zowel het vijfde seizoen als het verhaal over Violet en Edmund is nog geen releasedatum bekendgemaakt. Ook de officiële titel van de nieuwe reeks laat voorlopig op zich wachten.