Aerosmith Getty

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Aerosmith kondigt toch nieuwe optredens aan

Tekst: Sabine van der Spoel

09/10/2026

Aerosmith lijkt nog niet klaar met optreden. De Amerikaanse rockband heeft na het afblazen van de afscheidstournee opnieuw optredens in het vooruitzicht gesteld.

Het nieuws komt nadat Aerosmith in 2024 bekendmaakte niet meer op tournee te gaan. Aanleiding daarvoor waren de aanhoudende stemproblemen van zanger Steven Tyler. De geplande Peace Out-tournee was een jaar eerder al uitgesteld, nadat de band slechts enkele shows had gespeeld.

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Steven Tyler bleef optreden ondanks problemen

Hoewel Aerosmith voorlopig stopte met toeren, bleef Steven Tyler af en toe op het podium verschijnen. Zo was de zanger in juli vorig jaar aanwezig bij het afscheidsconcert van Ozzy Osbourne en Black Sabbath. Daarmee liet hij zich ook na het besluit van zijn band nog zien tijdens een bijzonder muzikaal evenement.

Samenwerking met Yungblud

Ook op muzikaal vlak bleef Aerosmith actief. Vorig jaar bracht de band samen met de Britse artiest Yungblud een gezamenlijke ep uit. De nieuwe aankondiging van optredens volgt daarmee op een periode waarin de groep niet meer op tournee ging, maar er wel muzikale activiteiten waren.

Grootste hits

De Amerikaanse rockband Aerosmith behoort al sinds de jaren zeventig tot de grote namen binnen de rockmuziek. De groep scoorde door de jaren heen verschillende hits, waaronder Walk This Way, Dream On en I Don’t Want to Miss a Thing.

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