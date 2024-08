Aerosmith stopt met optreden om stemproblemen Steven Tyler: ‘Herstel niet meer mogelijk’

Aerosmith keert niet meer terug op het podium. Door de aanhoudende stemproblemen van frontman Steven Tyler is de Amerikaanse rockband genoodzaakt te stoppen met toeren, heeft de groep aangekondigd via sociale media.

De 76-jarige Tyler liep vorig jaar ernstige schade aan zijn stembanden op waardoor Aerosmith al een serie concerten moest afzeggen. De afgelopen maanden werkte de zanger “onvermoeibaar” aan zijn herstel, stelt de band. “We hebben hem zien worstelen ondanks de hulp van het beste medische team. Helaas is duidelijk dat een volledig herstel niet mogelijk is. Daarom hebben we, als goede vrienden, het hartverscheurende en moeilijke, maar noodzakelijke besluit genomen om te stoppen.”

Aerosmith was vorig jaar net begonnen aan een afscheidstournee toen Tyler geblesseerd raakte. De band wilde de tour, die langs verscheidene steden in de Verenigde Staten en Canada ging, dit jaar hervatten.

Dankbaar

De rockgroep bestaat sinds 1970 en scoorde talloze grote hits als Dream On, Cryin’ en I Don’t Want To Miss a Thing. In hun post bedanken de leden van Aerosmith hun fans. “Sommigen van jullie reizen al vanaf het begin met ons mee en jullie zijn de reden dat we rock-‘n-rollgeschiedenis hebben geschreven. Het was de eer van ons leven dat onze muziek onderdeel werd van dat van jou.”