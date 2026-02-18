Weduwe Hugh Hefner wil naaktcollectie tegenhouden: ‘Kunnen levens verwoesten’

Crystal Hefner (39), weduwe van Hugh Hefner, zegt dat een door de Playboy-oprichter opgerichte stichting decennialang naaktmateriaal bewaart, mogelijk ook van minderjarigen. Ze heeft juridische stappen gezet om openbaarmaking te voorkomen. Volgens Amerikaanse media deed zij die aankondiging dinsdag samen met haar advocaat op een persconferentie.

Plakboeken en dagboeken

Volgens Crystal gaat het om zo’n 3000 plakboeken plus dagboeken met ‘zeer persoonlijke informatie over zijn seksuele escapades, inclusief namen van vrouwen met wie hij sliep en notities over de seksuele handelingen die ze uitvoerden’. Ze stelt dat tussen de beelden ook foto’s van minderjarige meisjes kunnen zitten. ‘Ik maak me grote zorgen dat deze beelden naar buiten komen’, zegt de weduwe. Crystal vreest dat de stichting het materiaal digitaliseert en dat het kan worden verkocht of via een datalek op straat belandt.

Juridische stappen en ontslag

Crystal was tot voor kort directeur van de betrokken stichting. Ze zegt te zijn ontslagen nadat ze haar zorgen over de inhoud en de digitalisering van het archief uitte. De organisatie zou volgens haar bezig zijn de beelden te scannen. ‘Een enkel beveiligingslek zou duizenden levens kunnen verwoesten’, aldus Crystal.

Burgerrechtenkwestie

De weduwe noemt de kwestie breder dan privacy alleen. ‘Dit is een burgerrechtenkwestie. Vrouwenlichamen zijn geen eigendom. Zijn geen geschiedenis. Zijn geen verzamelobjecten.’ Ze wil dat het materiaal niet publiek wordt en dat mogelijk onrechtmatig verkregen of strafbaar materiaal wordt veiliggesteld.

Crystal was de derde en laatste echtgenote van Hugh. In 2023 schreef ze in haar memoires dat ze nooit verliefd was op haar man. Haar huidige interventie richt zich op het voorkomen dat het vermeende archief buiten de muren van de stichting terechtkomt, via verkoop, lek of anderszins.

