Aaf Brandt Corstius en Lies Visschedijk over angstcultuur bij DWDD

Tekst: Ruth Smeets

Aaf Brandt Corstius en Lies Visschedijk blikken terug op hun ervaringen bij De Wereld Draait Door. In de podcast Aaf en Lies lossen het wel weer op vertellen ze openhartig over de opvallend gespannen sfeer rondom de talkshow.

Voor Aaf Brandt Corstius is het achteraf duidelijker waar haar ongemakkelijke gevoel vandaan kwam. Ook Lies Visschedijk herkent de enorme druk die volgens haar bij het programma hing.

‘Meest a-relaxte plek op aarde’

Aaf schoof regelmatig aan als tafeldame bij De Wereld Draait Door, maar voelde zich naar eigen zeggen lang niet altijd helemaal op haar plek. ‘Het was wel een goede talkshow, maar ik had wel vaak het gevoel van: ik doe hier geloof ik net niet helemaal mee. En dat gevoel gaven ze je ook heel vaak.’ Lies kan zich daar goed in vinden. ‘Ik vond het de meest a-relaxte plek op aarde’, zegt ze in de podcast. Aaf realiseert zich inmiddels dat haar ongemakkelijke gevoel mogelijk meer met de werkomgeving te maken had dan met haarzelf. ‘En nu denk ik: Oh, dat lag dus aan die plek en niet aan mij.’

Alsof er een orgaantransplantatie gaande was

Volgens Lies was de spanning bij DWDD soms behoorlijk extreem. ‘Er hangt een sfeer alsof er een orgaantransplantatie gaande is’, vertelt ze. De twee vriendinnen vergelijken de werkomgeving vervolgens met de Olympische Spelen, vanwege de nadruk die volgens hen voortdurend werd gelegd op het hoge niveau waarop er gewerkt zou worden. ‘Dat zeiden ze ook de hele tijd: ‘We zitten op zo’n hoog niveau’. Terwijl je gewoon een talkshowtje aan het maken bent’, zegt Aaf.

Angstcultuur achter de schermen

De opmerkingen van de twee komen ter sprake tijdens een gesprek over het imposter-syndroom, waarbij iemand bang is niet goed genoeg te zijn of ieder moment door de mand te vallen. De ervaringen van Aaf bij DWDD lijken daar volgens haar achteraf nauw op aan te sluiten.

De Wereld Draait Door kwam in 2022 opnieuw onder een vergrootglas te liggen nadat de Volkskrant berichtte over een angstcultuur achter de schermen. De herinneringen van Aaf en Lies geven een inkijkje in hoe de sfeer rondom de talkshow destijds door hen werd ervaren.