Cornald Maas niet meer betrokken bij het Songfestival: ‘Het ontlast me ook een beetje’

Tekst: Redactie Weekend

Cornald Maas keert bij de komende editie van het Eurovisie Songfestival niet terug als commentator. Ook voor de expertcommissie die de NPO voor de Nederlandse deelname wil samenstellen, is de presentator niet benaderd.

Daarmee komt voorlopig een einde aan zijn jarenlange betrokkenheid bij het Songfestival. Cornald Maas was sinds 2004, met een onderbreking van 2011 tot en met 2013, de Nederlandse commentator en was daarnaast jarenlang betrokken bij de selectie van de Nederlandse inzending.

Cornald Maas heeft contact gehad met de NOS over zijn mogelijke terugkeer als commentator. De omroep heeft uiteindelijk besloten niet opnieuw met hem in zee te gaan. Hij kan zich die keuze naar eigen zeggen wel voorstellen. ‘Als het aan mij had gelegen, had ik het graag nog een keer gedaan’, vertelt Maas. ‘Zodat ik had kunnen zeggen: mooi trackrecord gehad, al die jaren met plezier gedaan, en nu klaar.’ Toch kijkt hij positief terug op het gesprek met de NOS. ‘Maar de NOS maakt een andere afweging. Ik moet zeggen: ik heb wel echt een goed en plezierig gesprek gehad met de NOS. Maar zij zijn natuurlijk vrij om te doen en laten wat ze willen.’

De beslissing hangt volgens Maas samen met zijn sterke band met AVROTROS. ‘Eigenlijk snap ik het ook wel. Ik ben nou eenmaal een gezichtsbepalende presentator voor AVROTROS. Op het moment dat AVROTROS zich terugtrekt op principiële gronden, begrijp ik wel dat de NOS, die een neutrale, objectieve organisatie wil zijn, ook in de verslaggeving denkt: daar moet dan niet Cornald Maas zitten.’

‘Het geeft ook een bepaalde rust’

AVROTROS besloot niet mee te willen doen vanwege de deelname van Israël. De NPO heeft vervolgens besloten dat Nederland toch aan het evenement deelneemt. Voor Maas betekent dat niet alleen het einde van zijn rol als commentator, maar ook dat hij niet betrokken is bij het nieuwe selectieproces. Hoewel hij dat jammer vindt, merkt hij dat het hem tegelijkertijd enige verlichting geeft. ‘Ik merk dat het me ook een beetje ontlast. Het Songfestival was nou niet bepaald onomstreden de afgelopen jaren.’ Volgens hem is het evenement de afgelopen jaren steeds sterker verbonden geraakt met geopolitieke discussies.

‘De onbevangenheid en zorgeloosheid van toen staan in geen enkele verhouding tot wat het festival nu is’, zegt Maas. Hij merkt dat zijn langdurige verbondenheid met het Songfestival er ook voor zorgde dat hij vaak werd aangesproken op de ontwikkelingen rond het evenement. ‘Ik ben nou eenmaal degene die daar het meest mee geassocieerd wordt, dus ik word er altijd op aangesproken. Als het niet goed gaat, word je er zelfs verantwoordelijk voor gemaakt, ook al ben je dat niet voor alle zaken.’ Het wegvallen van zijn rol voelt daarom volgens hem ‘alsof een grote ballon langzaam leeggelopen is.’

Moeilijke zoektocht naar Nederlandse inzending

De NPO heeft nog niet duidelijk gemaakt hoe de selectie van de Nederlandse artiest precies wordt aangepakt. Maas weet niet wie bij het proces betrokken zijn, maar verwacht dat het vinden van een geschikte kandidaat een uitdaging kan worden. ‘Ik weet wel dat de meeste omroepen niet bereid zijn hun medewerkers, hun deskundigen, uit te lenen aan een selectiecommissie of iets wat daarop lijkt’, vertelt hij. Ook onder artiesten zou terughoudendheid kunnen bestaan. Sommige artiesten wilden de afgelopen jaren alleen deelnemen onder de voorwaarde dat Israël niet aan het evenement zou meedoen. ‘Ik weet echt niet wat ze nu aan het uitvogelen zijn, met wie ze nu in gesprek zijn, maar het wordt lastig. Als ik artiest was, zou ik ook denken: ik wacht even.’