Kate Middleton raadpleegde deze modekenner voor haar iconische trouwjurk

Tekst: Sabine van der Spoel

Kate Middleton kreeg bij het kiezen van haar iconische trouwjurk hulp van een invloedrijke naam uit de modewereld. Voormalig hoofdredacteur van de Britse Vogue adviseerde de prinses over de ontwerper die de jurk voor haar huwelijk mocht maken.

Het gesprek vond plaats nadat William en Kate zich in het najaar van 2010 verloofden. Alexandra Shulman kreeg via iemand uit Kates kantoor het verzoek om mee te denken over geschikte modeontwerpers. In haar boek Black Coffee and Red Lipstick: Notes on Living vertelt ze hoe ze de toekomstige prinses hielp bij een beslissing die uiteindelijk leidde tot een van de bekendste bruidsjurken ter wereld.

Waarom Sarah Burton de beste keuze leek

Alexandra verzamelde vooraf foto’s van verschillende ontwerpers, maar vond het lastig om een geschikte kandidaat aan te wijzen. Vivienne Westwood leek haar een interessante mogelijkheid, al vroeg ze zich af of de uitgesproken persoonlijkheid van de Britse modeontwerpster goed zou passen bij de formele omgang met het koninklijk huis. Ook Bruce Oldfield en Catherine Walker kwamen ter sprake, maar hun eerdere connecties met prinses Diana maakten hen volgens Alexandra minder voor de hand liggend. Daarnaast overwoog ze Erdem en Christopher Kane, al twijfelde ze of jongere modehuizen de benodigde beveiliging en geheimhouding konden garanderen.

Uiteindelijk kwam Alexandra uit bij Sarah Burton, destijds creatief directeur van Alexander McQueen. Ze vond dat Sarah over de juiste combinatie van een sterke en tegelijkertijd zachte persoonlijkheid beschikte. Bovendien was ze ervan overtuigd dat de ontwerpster de omvangrijke opdracht aankon. Toen Alexandra haar voorstel deed, reageerde Kate volgens haar met een knikje en de woorden: ‘Dank je wel.’

Jarenlang bleef het ontwerp geheim

Kate maakte haar keuze voor Sarah al in januari 2011, maar hield de naam van haar ontwerpster en de jurk vervolgens geheim. Zelfs Alexandra wist tot de trouwdag niet zeker of haar advies was opgevolgd. Pas toen Kate op 29 april 2011 uit de auto stapte en haar jurk voor het eerst aan de wereld werd getoond, ontdekte de voormalige hoofdredacteur dat Sarah de opdracht had gekregen. Een medewerker stuurde haar op dat moment een berichtje.

Ook binnen het modehuis golden strenge veiligheidsmaatregelen. Mandy Ewing, een van de naaisters die aan de jurk werkte, vertelde in 2017 aan Hello! dat er gordijnen voor de ramen hingen, schoonmakers de werkruimte niet mochten betreden en de toegangscode was veranderd. Volgens de BBC moesten de borduursters bovendien iedere dertig minuten hun handen wassen om het delicate kant te beschermen. De sleep was bijna 2,75 meter lang en de rok was ontworpen om op een opengaande bloem te lijken. De laatste aanpassingen werden de avond voor de bruiloft nog tot 21.00 uur uitgevoerd.

Haar eigen stijl

Sarah noemde de opdracht destijds een bijzondere eer en sprak haar trots uit over het resultaat en het Britse vakmanschap achter de jurk. Voor de receptie droeg Kate later op dezelfde dag een tweede ontwerp van Alexander McQueen. Alexandra, die van 1992 tot 2017 aan het hoofd stond van de Britse Vogue, heeft inmiddels ook haar indruk van Kates huidige kledingstijl gedeeld. ‘Ik denk dat ze tegenwoordig een heel duidelijk gevoel voor haar eigen stijl heeft’, vertelde ze. Volgens Alexandra is de prinses zelfverzekerd over haar uiterlijk en haar kledingkeuzes. Ook vindt ze dat Kate goed tot haar recht komt tijdens glamoureuze gelegenheden, zoals een BAFTA-diner of een staatsbanket.