Jutta Leerdam hoopt op meer gespierde modellen op de catwalk: ‘Spieren kunnen ook sexy zijn’

Tekst: Sabine van der Spoel

Jutta Leerdam heeft zich op TikTok uitgesproken over de Victoria’s Secret Fashion Show. Hoewel de schaatsster enthousiast is over de modeshow, vindt ze dat er nog iets ontbreekt op de catwalk.

Op 18 oktober vond de Victoria’s Secret Fashion Show plaats. Voorafgaand aan het evenement deelde Jutta op TikTok haar gedachten over de modellen die ze graag op de catwalk zou zien. Daarbij blikte ze ook terug op haar eigen jeugd.

Meer gespierde vrouwen

Jutta is blij dat Victoria’s Secret weer meer teruggrijpt naar de oorspronkelijke Angels, terwijl het merk volgens haar tegelijkertijd inclusief blijft. Toch hoopt ze op meer aandacht voor een ander lichaamstype. ‘Ik zou heel graag meer vrouwen met spieren op de catwalk willen zien’, vertelt ze. Volgens de schaatsster kunnen gespierde vrouwen net zo vrouwelijk en aantrekkelijk zijn als andere modellen.

Geen rolmodel

Die wens komt voort uit haar eigen ervaringen. ‘Als jong meisje was ik sportief, gespierd en sterk’, vertelt Jutta. In de modewereld zag ze destijds echter niemand in wie ze zichzelf herkende. ‘Maar ik had nooit een rolmodel in de modewereld, omdat spieren altijd als mannelijk werden bestempeld.’ Daar is ze het duidelijk niet mee eens. ‘Ik denk dat spieren juist heel vrouwelijk, sexy en prachtig kunnen zijn.’

@juttaleerdam You don’t have to fit in a box, you can be it all ❤️ ♬ origineel geluid – Jutta Leerdam

Hoop voor jonge meisjes

Hoewel Jutta vroeger zo’n voorbeeld miste, denkt ze dat ze inmiddels zelf die rol heeft vervuld. ‘Ik denk dat ik het rolmodel ben geworden dat ik als jong meisje nodig had.’ Ze hoopt dat meisjes die nu opgroeien en zowel sterk als meisjesachtig zijn, zich in de toekomst vaker kunnen herkennen in vrouwen uit de modewereld. ‘Je kunt nog steeds heel vrouwelijk zijn terwijl je heel sterk bent.’ Of haar mening populair is, weet ze niet. ‘Misschien is dit een heel onpopulaire mening, maar ik hoop gewoon dat ik het ooit zal zien.’