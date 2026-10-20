Robbie Williams treedt komende zomer weer op in Nederland

Tekst: Sabine van der Spoel

Robbie Williams staat komende zomer op het podium in Groningen. De Britse zanger geeft op 10 juli een concert in het Stadspark, met Froukje als speciale gast.

De show maakt deel uit van de Live 2027-tournee van Robbie Williams. Bezoekers kunnen rekenen op bekende nummers uit zijn repertoire en muziek van zijn nieuwste album BRITPOP. De kaartverkoop begint vrijdag om 10.00 uur.

Met zijn hits naar Groningen

Tijdens het concert komen verschillende bekende nummers van Robbie voorbij. Zo staan onder meer Angels, Let Me Entertain You, Feel, Rock DJ en She’s The One op het programma. Daarnaast laat de zanger werk horen van zijn meest recente album BRITPOP. De organisatie belooft een liveshow waarin entertainment een belangrijke rol speelt.

Voor zijn vorige optreden in Nederland stond de zanger in 2025 in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Met het concert in Groningen keert de Britse zanger terug naar Nederlandse bodem. Dit keer vormt het Stadspark het decor voor zijn show, waarbij Froukje het publiek als special guest opwarmt.

Kaartje bemachtigen

Wie het concert van Robbie Williams wil bijwonen, kan vanaf vrijdag om 10.00 uur tickets kopen. Voor een kaartje betaal je € 112,20. Het optreden vindt plaats op 10 juli in het Stadspark in Groningen.