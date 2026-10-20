Ariana Grande neemt afscheid van geliefde hond Coco: ‘Ik zal je elke dag missen’

Tekst: Sabine van der Spoel

Verdrietig nieuws voor Ariana Grande. De zangeres heeft afscheid moeten nemen van haar geliefde hond Coco, die ruim zeventien jaar deel uitmaakte van haar leven.

Op Instagram staat Ariana Grande stil bij het verlies van haar trouwe viervoeter. Ze deelt verschillende foto’s waarop ze samen met Coco te zien is. Bij de beelden schrijft ze een liefdevolle afscheidsboodschap.

Zeventien jaar

‘Liefste, allerliefste en mooiste Coco… Ik ben zo trots op je’, begint Ariana haar bericht. Vervolgens bedankt ze haar hond voor alle liefde en de jaren die ze samen hebben gehad. ‘Bedankt voor je liefde en dat je deze wereld meer dan zeventien prachtige jaren hebt verrijkt met je aanwezigheid.’

‘Ik zal je elke dag missen’

De zangeres sluit haar bericht af met woorden waaruit blijkt hoeveel Coco voor haar betekende. ‘O, je maakt elke plek waar je komt een stukje mooier. Ik zal je elke dag missen en je voor altijd in mijn hart dragen. Ik hou zoveel van je, lief meisje.’