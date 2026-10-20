Dit was het favoriete parfum van prinses Diana

Tekst: Sabine van der Spoel

Prinses Diana stond bekend om haar stijlvolle verschijning, maar wist je dat ze ook een uitgesproken parfumvoorkeur had? Een van haar favoriete geuren was First van Van Cleef & Arpels.

Of ze nu een officiële gelegenheid bezocht of op pad ging, parfum maakte deel uit van de verzorgingsroutine van prinses Diana.

De geur die Diana graag droeg

Voormalig visagist Mary Greenwell vertelde dat de prinses niet graag zonder een flinke hoeveelheid parfum de deur uitging. Een van de geuren waar ze dol op was, is First van Van Cleef & Arpels. Het parfum verscheen in 1976 en was de eerste geurlancering van het Franse juwelenhuis. Met onder meer hyacint, roos en orchidee heeft de geur een uitgesproken bloemig karakter, aangevuld met warme basisnoten als sandelhout, honing en amber.

Waarom prins Harry de geur nooit vergat

Ook voor prins Harry kreeg First een bijzondere betekenis. In zijn autobiografie Spare vertelde hij dat zijn therapeut hem adviseerde een flesje van het favoriete parfum van zijn moeder mee te nemen naar een sessie. ‘Aan het begin van onze sessie tilde ik de dop op en ademde ik diep in’, schreef hij. De geur bracht vervolgens allerlei beelden uit zijn vroegste herinneringen naar boven. Harry vergeleek de ervaring met een LSD-trip en beschreef hoe sterk zijn reukvermogen op dat moment verbonden was met zijn herinneringen aan Diana.

Meer favoriete geuren van de prinses

First was overigens niet het enige parfum dat Diana graag droeg. Volgens voormalig butler Paul Burrell was 24 Faubourg van Hermès een favoriet voor avondgelegenheden. Op haar trouwdag koos de prinses voor Quelques Fleurs van Houbigant, een bloemige geur met onder meer tuberoos en jasmijn. Voor een meer ontspannen gelegenheid zou ze graag Bluebell van het Britse parfumhuis Penhaligon’s hebben gebruikt. Haar parfumcollectie bestond dus uit verschillende geuren, waarbij bloemige parfums een belangrijke rol speelden.