Kate Middleton kondigt project voor kinderen aan: ‘Tijd buiten doorbrengen is belangrijker dan ooit’

Tekst: Sabine van der Spoel

Kate Middleton zet zich met een nieuw onderzoeksproject in voor de ontwikkeling van jonge kinderen. De prinses van Wales wil laten onderzoeken welke rol de natuur kan spelen bij het welzijn van baby’s en jonge kinderen.

In een video op Instagram licht Kate het initiatief toe. Het project wordt uitgevoerd door haar organisatie Early Childhood en krijgt steun van de Duchy of Cornwall. De resultaten moeten bijdragen aan meer inzicht in de manier waarop natuur, creativiteit en sociale contacten de ontwikkeling van kinderen kunnen ondersteunen.

Kate Middleton benadrukt belang van buiten zijn

Volgens Kate is tijd doorbrengen in de natuur van groot belang. Zeker nu technologie een steeds grotere rol speelt in het dagelijks leven. ‘Nieuw wetenschappelijk onderzoek laat steeds vaker zien hoe belangrijk de natuur is voor ons lichamelijke en psychische welzijn’, vertelt ze. ‘In dit digitale tijdperk, waarin technologie een grote rol speelt, is het belangrijker dan ooit om bewust tijd buiten door te brengen.’

Onderzoek naar de ontwikkeling van jonge kinderen

Het nieuwe project richt zich op de vraag hoe natuur, creativiteit en relaties kunnen bijdragen aan een gezonde ontwikkeling tijdens de eerste levensjaren. Ook wordt daarbij gekeken naar de sociale en emotionele vaardigheden die kinderen in deze periode ontwikkelen. Die vaardigheden spelen volgens Kate een belangrijke rol bij hun gezondheid en welzijn op latere leeftijd.

Programma moet volgend jaar van start gaan

De prinses hoopt dat het onderzoek helpt bij het creëren van omgevingen waarin kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Ook hoopt ze dat kinderen gemakkelijker toegang hebben tot de natuur. Het initiatief moet uiteindelijk ten goede komen aan baby’s, jonge kinderen en hun families in het Verenigd Koninkrijk. Volgens de aankondiging op Instagram staat de lancering van een nieuw programma gepland voor volgend jaar.