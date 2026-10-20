Tamara Elbaz overwoog gigolo te boeken: ‘Dan doe ik gewoon het licht uit’

Tekst: Sabine van der Spoel

Tamara Elbaz heeft in de podcast ‘Geen Filter’ een pikante onthulling gedaan. De onderneemster vertelt dat ze onlangs overwoog een gigolo in te huren, maar dat haar zoektocht niet bepaald succesvol verliep.

In gesprek met Maria Tailor vertelt Tamara in Geen Filter hoe ze op het idee kwam om een mannelijke escort te boeken. Ze besloot eens te kijken wat er zoal werd aangeboden, maar de beschikbare mannen vielen behoorlijk tegen. Zelfs een kandidaat met een opvallend groot geslachtsdeel wist haar niet direct te overtuigen.

‘Ik dacht wel laatst laat ik een keer een gigolo boeken’, vertelt Tamara openhartig. Wanneer Maria vraagt of ze een aantrekkelijke kandidaat heeft gevonden, is haar antwoord duidelijk: ‘Er zat echt niemand bij waar ik mee naar bed wilde. Nou dat is wel echt zuur.’

Ook de tarieven kwamen ter sprake. Volgens Tamara stonden er verschillende gegevens bij de mannen vermeld, waaronder hun lengte en de kosten. Voor een afspraak zou ze naar eigen zeggen ongeveer €500 kwijt zijn.

‘Dan doe ik gewoon het licht uit’

Toch was er één kandidaat die Tamara aan het twijfelen bracht. ‘Er zat wel iemand bij met een hele grote piemel’, vertelt ze. Wanneer Maria vraagt of dat haar aandacht trok, legt Tamara uit welke gedachte vervolgens bij haar opkwam: ‘Ah ja, misschien moet ik die dan vragen. En dan doe ik gewoon het licht uit en mijn ogen dicht.’ Maria kan haar lachen niet inhouden en reageert: ‘Dit is ook echt een mannenopmerking. Zak over je hoofd.’

Verliefd op een escort?

Uiteindelijk lijkt het toch niet tot een boeking te zijn gekomen. Ze vertelt dat ze er toch een beetje bang van weg, waarop Maria zich lachend afvraagt of haar co-host straks nog verliefd zou worden op een escort.

Bron: Geen Filter