Jaimie Vaes haalt uit na kritiek op alcoholuitspraken: ‘Zo simpel ligt het niet’

Tekst: Redactie Weekend

Jaimie Vaes heeft gereageerd op de kritiek die is ontstaan na een kort fragment uit Buzz. In het fragment laat ze zich kritisch uit over alcohol, waarna Juicechannel haar wijst op haar eigen verleden.

Volgens Jaimie Vaes geeft het fragment geen volledig beeld van wat ze heeft gezegd. ‘Zo simpel ligt het niet.’

Uitspraken over alcohol zorgen voor reacties

In de beelden uit Buzz zegt Jaimie: ‘Ik denk gewoon dat zelfs één of twee glazen alcohol niet goed voor je zijn.’ Juicechannel deelt het fragment daarna en zet vraagtekens bij haar woorden, omdat Jaimie zelf een verleden heeft met alcohol en drugs. ‘Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’, schrijft het kanaal. ‘Al zou ik in dit geval die steen maar even laten liggen, want je eigen verleden staat nog behoorlijk vers in het geheugen.’

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Jaimie geeft uitleg

Hoewel Jaimie normaal gesproken niet ingaat op dit soort berichten, doet ze dat nu wel. Op haar Instagram Stories deelt ze een screenshot van de post en schrijft ze dat ze wil voorkomen dat er een verkeerd beeld ontstaat. ‘Normaal gesproken loop ik dit soort dingen lekker voorbij en voel ik weinig behoefte om erop te reageren’, begint Jaimie. Daarna vervolgt ze: ‘Voor alle zijlijners die alweer dachten: zo, daar kunnen we weer lekker wat zuurs van vinden, druk ik deze toch even de kop in jongens, want zo simpel ligt het niet.’

Volledige verhaal

Volgens Jaimie wordt haar boodschap tekortgedaan doordat er slechts een klein deel van het gesprek wordt gedeeld. ‘Dus laten we vooral niet de boodschap de kop indrukken door 48 seconden uit een heel gesprek te trekken.’ Ze legt uit dat ze in de volledige aflevering juist open is over haar eigen verleden. ‘In de volledige aflevering benoem ik zelf mijn verleden en mijn ervaringen met alcohol en drugs. Ik heb jarenlang geroepen dat ik van alcohol hield en kom uit een omgeving waarin drinken ontzettend genormaliseerd is. Ik doe dus absoluut niet alsof dat verleden niet bestaat.’

Ervaring als reden om te spreken

Juist door haar eigen ervaringen wil Jaimie zich uitspreken over alcohol. ‘Het is juist de reden waarom ik hierover kan en wil praten.’ Sinds ze nuchter leeft, ziet ze naar eigen zeggen duidelijk het verschil. ‘Nu ik nuchter ben en beide kanten ken, kan ik oprecht zeggen hoeveel beter mijn leven zonder alcohol is.’ Ook hoopt ze dat haar verhaal anderen aan het denken zet. ‘En als mijn ervaring ook maar één iemand laat nadenken over zijn of haar relatie met alcohol, dan blijf ik me daar met alle liefde voor uitspreken.’ Aan critici geeft ze tot slot mee: ‘Kijk vooral de hele aflevering even lekker terug. Dan hoor je het verhaal zoals het daadwerkelijk verteld is en kun je er daarna met een eerlijke blik je eigen mening over vormen.’