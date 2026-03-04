Jaimie Vaes maakt korte metten met geruchten over contact zoon Lío en Lil Kleine

Jaimie Vaes is klaar met de geruchten. Op Instagram reageert ze op het idee dat ze zoon Lío zou weghouden bij Lil Kleine: ‘De verhalen zijn simpelweg onwaar.’

In een uitgebreid bericht schrijft Jaimie dat ze de afgelopen tijd veel vragen en reacties heeft ontvangen. “De verhalen dat ik Lío bij zijn vader vandaan zou houden, zijn simpelweg onwaar”, laat ze weten. Volgens haar is het juridisch en wettelijk ook niet mogelijk om een kind zomaar bij zijn vader weg te houden.

Heldere afspraken

Wel benadrukt ze dat het haar verantwoordelijkheid is om contact op een gezonde en duidelijke manier te laten verlopen. Ze noemt daarbij afspraken via mediation als voorbeeld. “Zodat Lío niet opnieuw teleurgesteld wordt. Wanneer daar vervolgens geen gehoor aan wordt gegeven, ligt die keuze niet bij mij.”

Tijdelijk in het buitenland

Verder vertelt Jaimie dat zij en Lío momenteel tijdelijk in het buitenland verblijven. “Op dit moment zijn wij in het buitenland omdat Lío hier in deze fase van zijn leven bijzondere en waardevolle begeleiding kan krijgen. Daar ben ik enorm dankbaar voor en ik zet mij hier elke dag volledig voor in.” Volgens haar staat het welzijn van haar kind altijd voorop.

Tot slot schrijft Jaimie dat een band met je kind volgens haar draait om verantwoordelijkheid en betrokkenheid, en niet alleen om woorden in de media. “De afgelopen jaren is er weinig tot geen contact geweest. Ook niet op momenten dat we dichterbij elkaar waren”, stelt ze. “Juist daarom is het pijnlijk om steeds opnieuw geconfronteerd te worden met aannames van mensen die de werkelijkheid niet kennen.”

