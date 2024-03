Jaimie Vaes over leven als alleenstaande moeder: ‘Best pittig’

Jaimie Vaes vindt het leven als alleenstaande moeder “best pittig” en ze heeft het idee dat die rol nog wel eens onderschat wordt. Dat zegt ze in haar nieuwe column in het tijdschrift Grazia.

“Ik merk dat ik in een periode van mijn leven zit dat ik ’t allemaal best pittig vind”, zegt ze. “Mensen zien mij en denken dat het allemaal glitz en glam is, maar ik heb ook momenten dat de dagen wat grijzer zijn, dat ik het emotioneel zwaar heb met Lío en ’s nachts in mijn bed lig te huilen, omdat ik het even allemaal niet meer overzie. En hoewel ik heel lieve vrienden en familie om me heen heb, is het intens. Dat wordt weleens onderschat.”

De 34-jarige Vaes schrijft dat ze de opvoeding van Lío al tweeënhalf jaar alleen doet. “Mijn vader woont op Bali, mijn moeder met mijn stiefvader in Den Haag en met zijn andere opa en oma heeft hij geen contact”, zegt ze over Lío. “En dan zeggen mensen: ‘Ja, je hebt toch een nanny?’ maar uiteindelijk ben je toch gewoon een alleenstaande moeder, die fulltime met haar kind is.”

Ook zegt ze te hopen “dat er een betere verdeling met Lío’s vader komt”, te weten Jorik Scholten alias rapper Lil’ Kleine. “Want die liefde voor zijn zoon heeft hij ongetwijfeld ook heel veel. Het zou zo fijn zijn als het over een tijdje niet meer alleen op mij aankomt. En ik ook weer wat meer Jaimie kan zijn!”