Partner opent na overlijden Paulien Cornelisse haar laatste brief

Tekst: Redactie Weekend

Paulien Cornelisse heeft voor haar partner Chris Bajema een persoonlijke brief achtergelaten. Via Instagram deelt Chris, bekend van onder meer de podcast Man met de microfoon, dat hij de envelop pas na haar overlijden mocht openen.

Schrijfster en cabaretière Paulien Cornelisse overleed woensdag op 50-jarige leeftijd. Inmiddels heeft Chris de laatste brief van Paulien gelezen.

Persoonlijke envelop

Op Instagram deelt Chris een foto van de brief die Paulien voor hem had klaargelegd. Op de envelop staat: ‘Belangrijke info Paulien’. Van de inhoud is alleen de openingszin te zien: ‘Mocht ik plotseling doodgaan, wat te doen.’

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Al die tijd bewaard

Chris schrijft dat de brief al jaren in zijn bezit was. ‘Jaren geleden legde Paulien deze brief in de bovenste la van mijn bureau. Voor je weet maar nooit’, schrijft hij bij de foto. ‘Ik heb ‘m vannacht opengemaakt.’

Verdere inhoud blijft bij Chris

Wat Paulien verder in de brief heeft gezet, houdt Chris voor zichzelf. Onder zijn bericht wensen veel mensen hem ‘veel sterkte’ met het verlies. Ook fans, liefhebbers en collega’s uit de mediawereld reageren geschokt op het plotselinge overlijden van de geliefde schrijfster en cabaretière.

Diagnose in 2024

Paulien kreeg in 2024 te horen dat ze kanker had. Ze onderging chemotherapie, maar bleef volgens collega’s en kennissen tot het einde haar vitale uitstraling houden. Woensdag overleed de schrijfster en cabaretière op 50-jarige leeftijd in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam.