Anouk over mogelijke terugkeer van Marco Borsato: ‘Dat idee wringt een beetje als ouder’

Tekst: Redactie Weekend

Anouk zou het niet vreemd vinden als Marco Borsato zijn muzikale carrière weer oppakt. De zanger werd vrijgesproken in zijn strafzaak en volgens Anouk is het begrijpelijk dat hij weer vooruit wil.

Toch betekent dat voor haar niet dat alles wat tijdens de rechtszaak naar voren kwam zomaar verdwenen is. In RTL Boulevard legt Anouk uit waarom de situatie voor haar dubbel voelt.

Comeback Marco Borsato

Anouk werkte in het verleden samen met Marco Borsato als coach in The voice of Holland. Als haar wordt gevraagd naar een mogelijke comeback van de zanger, reageert ze begripvol. ‘Ik bedoel: hij is in principe gewoon vrijgesproken.’ Volgens Anouk is het logisch dat Marco zijn werk weer wil oppakken. ‘Hij wil ook muziek maken, neem ik aan, en z’n werk gewoon doen. Dus dat begrijp ik.’ De zangeres zegt bovendien dat ze niet iemand is die makkelijk blijft hangen in boosheid. ‘Ik ben wat dat betreft ook wel iemand die heel vergevingsgezind is.’

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Moeilijk als moeder

Toch heeft Anouk ook bedenkingen. Vooral als moeder vindt ze bepaalde details uit de rechtszaak moeilijk los te laten. ‘Maar dat is meer als moeder zijnde’, zegt ze daarover. De zangeres doelt onder meer op berichten aan een tiener. Volgens Anouk is daarin een grens overschreden. Ze zegt daarmee niet dat Marco alsnog schuldig is aan het strafbare feit waarvan hij is vrijgesproken, maar het gevoel blijft voor haar ongemakkelijk. ‘Dat idee wringt een beetje als ouder.’

Vrijspraak Marco Borsato

Marco werd op 4 december 2025 door de rechtbank Midden-Nederland vrijgesproken van ontucht met een minderjarige. De rechtbank oordeelde dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs was. Het Openbaar Ministerie besloot daarna geen hoger beroep in te stellen, waarmee de strafzaak ten einde kwam.

Sindsdien wordt geregeld gesproken over een mogelijke terugkeer van de zanger. Marco liet eerder weten dat hij 2026 wilde gebruiken om zijn batterij op te laden, maar sloot niet uit dat hij weer zou optreden. Tijdens de behandeling van zijn rechtszaak zei hij nog dat hij niet wist of optreden ooit nog mogelijk zou zijn.

Songfestival

In hetzelfde gesprek met RTL Boulevard ging Anouk ook in op het Eurovisie Songfestival. Zelf vertegenwoordigde ze Nederland in 2013 met Birds, maar opnieuw meedoen ziet ze voorlopig niet zitten. Volgens Anouk is het evenement te politiek geladen geworden. ‘Voor mijn gevoel wordt de muziek een beetje een bijzaak nu.’ De zangeres vindt dat de creatieve focus daardoor naar de achtergrond verdwijnt en wenst de artiest die Nederland in 2027 vertegenwoordigt veel succes.