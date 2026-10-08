Alles over het tweede seizoen van advocatenserie ‘All’s Fair’ met Kim Kardashian

Tekst: Ruth Smeets

Het tweede seizoen van All’s Fair verschijnt vanaf 4 november op Disney+. De streamingdienst maakte dat woensdag bekend en deelde meteen ook de trailer van de nieuwe afleveringen.

De advocatenserie All’s Fair met Kim Kardashian kreeg bij het eerste seizoen flink wat kritiek van recensenten. Toch bleek de reeks populair genoeg voor een vervolg. In november vorig jaar werd al duidelijk dat er een tweede seizoen zou komen.

Terugkeer op Disney+

Voordat het nieuwe seizoen online verschijnt, beleeft All’s Fair eerst zijn wereldpremière op het filmfestival van Rome. Daar wordt op 24 oktober de eerste aflevering getoond. Daarna is de serie vanaf 4 november internationaal te zien via Disney+ en in de Verenigde Staten via Hulu. Bij de start verschijnen drie afleveringen tegelijk, gevolgd door wekelijks een nieuwe aflevering.

Eigen advocatenkantoor

All’s Fair volgt een groep vrouwelijke advocaten die zich bezighouden met echtscheidingen. Zij verlaten een door mannen gedomineerd kantoor en beginnen samen een eigen praktijk. Kim speelt Allura Grant, die met Liberty Ronson, gespeeld door Naomi Watts, en Emerald Greene, gespeeld door Niecy Nash-Betts, het kantoor Grant, Ronson & Greene runt.

Nieuwe problemen in All’s Fair

In het tweede seizoen krijgen de advocaten opnieuw te maken met ‘schandalen, geheimen en stilettos’. Nieuwe bondgenootschappen ontstaan, vriendschappen komen onder druk te staan en een onverwachte onthulling brengt het kantoor in gevaar. Ook de strijd met concurrent Carrington Lane, gespeeld door Sarah Paulson, loopt verder op.

Bekende namen

Naast Kim Kardashian keren onder anderen Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson en Glenn Close terug. Cauã Reymond is nieuw als vaste speler in het tweede seizoen. Ook zijn er gastrollen voor onder anderen Dorinda Medley, Noah Fearnley, Denise Richards, Jaime Pressly en Margo Martindale.