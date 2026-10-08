Prinses Laurentien reageert op drogisterijrel

Tekst: Ruth Smeets

Klanten die woensdagochtend een filiaal van Kruidvat aan de Lange Poten in Den Haag binnenstapten, keken waarschijnlijk even vreemd op. Tussen de schappen zat prinses Laurentien, maar niet voor een snelle boodschap, maar om samen met basisschoolleerlingen te lezen.

Prinses Laurentien was daar voor een voorleesochtend met basisschoolleerlingen, maar ging ook in op de discussie rond taal en kinderen, die ontstond na de tekst in een reclamefolder. Daarin stond dat de prinses ouders aanmoedigt om met hun kinderen te praten in de taal van hun hart, of dat nu Nederlands, Fries, Turks of Arabisch is. Volgens royaltykenner Jeroen Snel was dat geen handige boodschap, omdat veel kinderen al met een taalachterstand kampen, zo zei hij in RTL Boulevard.

Prinses Laurentien reageert op kritiek

Prinses Laurentien benadrukte dat het volgens haar belangrijk is om daarbij uit te gaan van feiten. ‘Als we vanuit meningen dingen bedenken en eigenlijk daardoor een negatieve impact hebben op kinderen en gezinnen, dan sta ik daarvoor op. Die boodschap, hoe belangrijk praten is in de taal van je hart, voor kinderen, dat je daarmee de basis legt dat een kind snapt: dat is taal, dat zijn klanken en dat is melodie. En daarna ga je heel erg inzetten op dat Nederlands.’

Ze vervolgt: ‘Dus ik ben ongelofelijk voor het Nederlands, maar wel op het goede moment en als je de goede basis hebt.’ Volgens haar zijn er mensen die vanuit onwetendheid reageren, omdat ze niet weten hoe taal precies werkt. Tot slot liet ze weten dat ze Jeroen Snel graag zou willen uitnodigen om ambassadeur te worden van Taalschatten.

Voorlezen tussen de deo’s

Pas daarna draaide de ochtend om waar prinses Laurentien eigenlijk voor kwam: lezen met kinderen tijdens de Kinderboekenweek. Laurentien zet zich al jarenlang in voor leesvaardigheid, taal en de positie van kinderen. Juist daarom reageerde ze in Den Haag op de kritiek die rond dit onderwerp klinkt. Volgens de prinses moet er zorgvuldig worden gesproken over taal, zeker wanneer het over kinderen en gezinnen gaat.

Laurentien las met leerlingen van de Prins Willem-Alexanderschool uit Op ’t podium! – Spot On!, een boek dat werd geschreven door Lizzy van Pelt en samen met de prinses werd ontwikkeld. Dat deden ze via theaterlezen: ieder kind kreeg een eigen rol en samen brachten ze het verhaal hardop tot leven.

Volgens Op ’t Podium is theaterlezen een bewezen effectieve manier om de leesvaardigheid te verbeteren. ‘Doordat kinderen een tekst meerdere keren hardop oefenen voor een optreden, neemt hun ‘leesvloeiendheid’ toe. Tegelijkertijd leven zij zich in de personages in, waardoor zij de tekst beter begrijpen én meer plezier beleven aan lezen.’

Waarom juist Kruidvat?

Dat Laurentien juist in een filiaal van Kruidvat zat, was geen toeval. De ochtend vormde de start van een nieuwe samenwerking tussen de winkelketen en Number 5 Foundation, de stichting die in 2017 werd opgericht door prins Constantijn en prinses Laurentien. Samen willen zij aandacht vragen voor taalvaardigheid en gelijke kansen voor kinderen.

Op de vraag of ze zelf vaak bij Kruidvat komt, zei prinses Laurentien: ‘Hier komt iedereen, dat is het mooie en dat is waarom het zo belangrijk is dat we juist naar plekken gaan waar iedereen komt.’ Daarmee legde ze meteen uit waarom de voorleesochtend niet op een statige locatie, maar midden in een drukke winkel plaatsvond.

Kinderen stellen persoonlijke vragen

Na het lezen wilden de leerlingen natuurlijk ook weten wie ze precies tegenover zich hadden. Ze vroegen hoe oud een prinses eigenlijk is. Laurentien liet hen raden. ‘Ik kan het helemaal aan’, zei ze. De schattingen liepen uiteen van 36 tot 60 jaar. Die laatste gok was goed: Laurentien werd op 25 mei 1966 geboren in Leiden en is inmiddels 60 jaar.

Ook waren de kinderen benieuwd hoe het is om in een paleis te wonen. Daar kon prinses Laurentien geen antwoord op geven, want ondanks haar titel woont ze niet in een paleis. Verder vertelde ze dat ze in Leiden is geboren. Haar vader, oud-minister Laurens Jan Brinkhorst, heeft Indische familieachtergronden en de familie van haar moeder komt uit Friesland.