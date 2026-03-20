Irene Moors eerlijk over tv-loopbaan: ‘Dat krenkt mijn ego wel’

Tekst: Denise Delgado

Hoewel Irene Moors absoluut niet jaloers is op haar oud-collega en goede vriend Carlo Boszhard, geeft ze wel eerlijk toe dat haar ego soms een flinke knauw krijgt. In ‘Open Casa’ vertelt de presentatrice dat het haar steekt dat sommige mensen haar tegenwoordig vooral kennen als kandidaat van tv-programma’s.

Succesvolle duo

Jarenlang vormden Irene en Carlo een van de succesvolste duo’s op de Nederlandse televisie, maar de laatste jaren is vooral Carlo nadrukkelijk zichtbaar met grote titels als Married At First Sight, The Real Housewives of Amsterdam en The Masked Singer. Toch is van jaloezie volgens Irene geen sprake. “Ik ben nul jaloers”, zegt ze stellig. “Hij is een van mijn beste vrienden. Als je iemand alles gunt, dan zijn dat je vrienden.”

Lees ook: Irene Moors is geschrokken van uitslag bevolkingsonderzoek

Toch schuurt er ook iets. Irene merkt dat haar televisiecarrière door een deel van het publiek inmiddels anders wordt gezien dan vroeger. “Mensen die weinig tv kijken, kennen mij alleen van Het Perfecte Plaatje”, vertelt ze. “Dan denken ze dat ik alleen maar als deelnemer aan dingen meedoe, net als bij De Verraders.” En dat raakt haar. “Dat krenkt mijn ego wel.”

De presentatrice kijkt tegelijkertijd met trots terug op haar loopbaan. Ze benadrukt dat ze in haar carrière ontzettend veel mooie programma’s heeft mogen maken. Toch kwam er na 26 jaar bij RTL onverwacht een einde aan haar vaste plek op televisie. Samen met Carlo wilde ze destijds graag de overstap maken van kinder- en middagtelevisie naar een avondprogramma, maar dat liep anders.

Lees ook: Carlo Boszhard wil podcast opnemen met Irene Moors

Geen nieuw contract

Volgens Irene lag die beslissing niet in hun handen. Toen begin 2016 duidelijk werd dat er geen nieuw contract voor haar klaar lag, kwam dat hard aan. Ze dacht nog dat de telefoon wel zou gaan, maar dat gebeurde niet. Die periode noemt ze dan ook een van de pijnlijkste momenten uit haar carrière.

Toch durft Irene nog altijd vooruit te kijken. Als Robbert Rodenburg haar vraagt of haar hoogtepunt misschien al achter haar ligt, spreekt ze juist de hoop uit dat er nog iets moois in het verschiet ligt. Het liefst zou ze ooit nog eens samen met Carlo een tafelprogramma presenteren. Misschien, zegt ze, wordt dát dan wel haar echte hoogtepunt.

Bekijk ook:

BEELD: ANP