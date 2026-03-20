Irene Moors eerlijk over tv-loopbaan: ‘Dat krenkt mijn ego wel’

Tekst: Denise Delgado

20/03/2026

Hoewel Irene Moors absoluut niet jaloers is op haar oud-collega en goede vriend Carlo Boszhard, geeft ze wel eerlijk toe dat haar ego soms een flinke knauw krijgt. In ‘Open Casa’ vertelt de presentatrice dat het haar steekt dat sommige mensen haar tegenwoordig vooral kennen als kandidaat van tv-programma’s.

Succesvolle duo

Jarenlang vormden Irene en Carlo een van de succesvolste duo’s op de Nederlandse televisie, maar de laatste jaren is vooral Carlo nadrukkelijk zichtbaar met grote titels als Married At First Sight, The Real Housewives of Amsterdam en The Masked Singer. Toch is van jaloezie volgens Irene geen sprake. “Ik ben nul jaloers”, zegt ze stellig. “Hij is een van mijn beste vrienden. Als je iemand alles gunt, dan zijn dat je vrienden.”

Lees ook: Irene Moors is geschrokken van uitslag bevolkingsonderzoek

Toch schuurt er ook iets. Irene merkt dat haar televisiecarrière door een deel van het publiek inmiddels anders wordt gezien dan vroeger. “Mensen die weinig tv kijken, kennen mij alleen van Het Perfecte Plaatje”, vertelt ze. “Dan denken ze dat ik alleen maar als deelnemer aan dingen meedoe, net als bij De Verraders.” En dat raakt haar. “Dat krenkt mijn ego wel.”

De presentatrice kijkt tegelijkertijd met trots terug op haar loopbaan. Ze benadrukt dat ze in haar carrière ontzettend veel mooie programma’s heeft mogen maken. Toch kwam er na 26 jaar bij RTL onverwacht een einde aan haar vaste plek op televisie. Samen met Carlo wilde ze destijds graag de overstap maken van kinder- en middagtelevisie naar een avondprogramma, maar dat liep anders.

Lees ook: Carlo Boszhard wil podcast opnemen met Irene Moors

Geen nieuw contract

Volgens Irene lag die beslissing niet in hun handen. Toen begin 2016 duidelijk werd dat er geen nieuw contract voor haar klaar lag, kwam dat hard aan. Ze dacht nog dat de telefoon wel zou gaan, maar dat gebeurde niet. Die periode noemt ze dan ook een van de pijnlijkste momenten uit haar carrière.

Toch durft Irene nog altijd vooruit te kijken. Als Robbert Rodenburg haar vraagt of haar hoogtepunt misschien al achter haar ligt, spreekt ze juist de hoop uit dat er nog iets moois in het verschiet ligt. Het liefst zou ze ooit nog eens samen met Carlo een tafelprogramma presenteren. Misschien, zegt ze, wordt dát dan wel haar echte hoogtepunt.

Jade Kops maakt kleine stap vooruit: ‘Voelt als een goed teken’
Mette-Marit geeft tekst en uitleg over Epstein na aanhoudende kritiek
Sarah Puttemans probeerde Viktor stiekem te volgen met AirTag
Koper van Jutta-pak grijpt mis: geveild item was ongedragen

Uit andere media

Vriendin Jade Kops

Jade Kops zet stapje vooruit: ‘Ik lig niet meer de hele dag in bed’
Sante hooikoorts

Hooikoortspiek op komst: zó maak je de komende dagen dragelijk
Party Premiere Willem Van Oranje De Musical

Ontdek het zelf: de mannelijke kant van beauty Anna Drijver
Weekend Mette-Marit

Mette-Marit geeft tekst en uitleg over Epstein na aanhoudende kritiek
Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

