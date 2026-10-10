Koning Charles trekt harde grens voor Andrew rondom geld voor rechtszaak

Tekst: Ruth Smeets

Koning Charles wil voorkomen dat Andrew Mountbatten-Windsor zijn financiële steun gebruikt voor een rechtszaak tegen de politie. De voormalige prins Andrew heeft juridische stappen gezet tegen Thames Valley Police, nadat hij in februari werd aangehouden en de politie doorzoekingen deed in zijn woningen.

Andrew Mountbatten-Windsor, de broer van koning Charles, wil door een rechter laten beoordelen of zijn arrestatie en de gebruikte huiszoekingsbevelen rechtmatig waren. Op donderdag 8 oktober staat daarover een besloten zitting gepland. Vanuit het paleis klinkt dat Buckingham Palace zich niet met de zaak bemoeit.

Koning Charles wil zijn geld hier niet voor gebruikt zien

Volgens een bron rond het paleis zijn ‘Andrews juridische stappen een zaak voor hem en zijn juridische team’. Koning Charles zou duidelijk hebben gemaakt dat de toelage die hij zijn broer uit eigen vermogen geeft, niet mag worden ingezet voor deze juridische procedure. Dat geld komt niet uit publieke financiering voor de monarchie, maar uit het privévermogen van de koning.

Aanhouding tijdens zijn verjaardag

Andrew werd op 19 februari 2026, de dag waarop hij 66 jaar werd, gearresteerd bij Marsh Farm op het landgoed Sandringham. De politie nam hem mee voor verhoor in een onderzoek naar mogelijke ambtsmisbruik. Dat houdt verband met zijn vroegere rol als handelsgezant voor de Britse regering. Aan het einde van de dag werd hij zonder aanklacht vrijgelaten.

Thames Valley Police wil weinig kwijt

Thames Valley Police heeft bevestigd dat er juridische procedures lopen over de huiszoekingsbevelen die eerder via de Central Criminal Court waren verkregen. Een woordvoerder zei: ‘Terwijl ons onderzoek naar ambtsmisbruik voortduurt, zijn wij verwikkeld in juridische procedures met betrekking tot huiszoekingsbevelen die eerder zijn verkregen via de Central Criminal Court.’ Ook liet de politie weten: ‘Omdat deze juridische procedures momenteel nog lopen, zou het ongepast zijn om verder commentaar te geven.’

Nog geen aanklacht

De arrestatie kwam op een moment dat er opnieuw veel aandacht was voor Andrews banden met Jeffrey Epstein. Andrew heeft altijd ontkend dat hij iets verkeerds heeft gedaan in verband met die connectie. Koning Charles reageerde na de arrestatie met ‘de grootste zorgen’ en stelde dat ‘de wet haar beloop moet hebben’.