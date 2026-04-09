Katja Schuurman open over ADHD en dwangstoornissen: ‘Lach erom’

Katja Schuurman praat openhartig over haar mentale gezondheid en de invloed daarvan op haar liefdesleven. In de podcast ‘Borrelpraat’ vertelt de actrice dat ze meerdere diagnoses heeft en dat ze daar in relaties altijd eerlijk over is.

Dwanggedachten

Volgens Katja komt er op mentaal vlak van alles samen. “Ik heb OCD, dwanggedachten, maar daar heb ik goede medicijnen voor, ADHD, borderline en ook nog de overgang. Nou, gefeliciteerd!” Toch ziet ze zichzelf niet als slachtoffer. Integendeel: “Ik zie mezelf gewoon als een topsporter, want ik pareer het lekker.”

Medicatie speelt daarin voor haar een belangrijke rol. Katja vertelt dat ze Duloxetine gebruikt en vindt dat daar veel opener over gesproken mag worden. Volgens haar rust er nog altijd onnodig veel schaamte op het slikken van medicijnen, terwijl die juist kunnen helpen als het chemisch in je hoofd uit balans is.

Drie jaar vrijgezel

Ook in de liefde wil ze daar helder over zijn. Als haar wordt gevraagd hoe ze haar mentale gezondheid combineert met een relatie, antwoordt ze met gevoel voor humor: “Ik ben op dit moment drie jaar vrijgezel. Ik ben twee keer gescheiden, dus daar heb je je antwoord.”

Haar ADHD uit zich volgens Katja ook in kleine, dagelijkse dingen. Zo laat ze geregeld iets vallen of stoot ze dingen om. Niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. “Ik pleur ook de hele tijd dingen om”, zegt ze lachend. Tegen partners is ze daar vooraf duidelijk over. “Ik zei: ‘Dit gaat heel vaak gebeuren, dus please: als je van mij houdt, lach erom. Maar ga je niet lopen storen, want ik doe het niet expres. Ik ruim het zelf op.’”

