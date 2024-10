Katja Schuurman openhartig over liefdesleven

Katja Schuurman vindt het prima om vrijgezel te zijn. In de Radio 10 Ochtendshow met Lex Gaarthuis zegt de actrice maandag dat ze voorlopig niet op een nieuwe relatie zit te wachten.

“Al een kleine twee jaar ben ik inmiddels single en dat bevalt me dus heel erg goed en dat heb ik nog nooit eerder in mijn leven zo gehad”, zegt Schuurman (49). “Dat ik niet denk: o wat jammer dat ik nu niet alles deel met iemand. Ik deel het met mijn kinderen en heel veel vrienden, en ik heb dat eigenlijk nog nooit zo ervaren. Ik ging vaak toch wel van de ene naar de andere relatie, maar ik voel me nu meer verbonden met iedereen om me heen dan dat ik in een relatie zit.”

Toch zegt Schuurman niet voor altijd single te blijven. “Ik zeg niet dat ik dat nooit meer ga doen, maar ik ben zeer content met hoe het nu gaat. Maar je weet het nooit natuurlijk.” De relatie tussen Schuurman en chef-kok Freek van Noortwijk, met wie ze een dochtertje heeft, eindigde in het najaar van 2021. Daarna had de actrice een relatie met Niek Schrijvershof, een man die niet bekend is in de media.