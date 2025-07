Ilse Warringa over de ‘woke wereld’ en doorgeschoten gedrag: ‘Hou je in man’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In het programma Kapper van de Sterren schuift actrice en schrijfster Ilse Warringa aan in de stoel van kapper Siko van Berkel. Het gesprek komt op de veranderende tijden en de invloed van de ‘woke wereld’ op haar werk. Hoe gaat zij om met de gevoeligheden van deze tijd?

Ilse geeft aan dat ze niet bewust bezig is met zelfcensuur, maar dat haar werk wel met de tijd meegaat. Toch benadrukt ze dat de intentie voor haar het belangrijkst blijft.

‘Kwetsen is nooit mijn bedoeling’

Hoewel humor soms onbedoeld mensen kan raken, is dat volgens Ilse nooit haar insteek. ‘Doe het altijd niet om te kwetsen, maar met humor kwets je sowieso. Er is altijd iemand die zich aangevallen voelt, dat hou je.’ Wat haar vooral inspireert, is het uitvergroten van menselijk gedrag: ‘Alles wat doorslaat, vind ik leuk om te laten zien.’ Extremen zonder nuance, mensen die zichzelf niet meer kunnen relativeren… juist dat vindt ze de perfecte voedingsbodem voor satire.

‘Waar is de beschaving gebleven?’

Tegelijkertijd maakt ze zich zorgen over het huidige maatschappelijke debat. Volgens Ilse wordt er veel te makkelijk geroepen onder het mom van vrijheid van meningsuiting. ‘Dat mag ik gewoon zeggen, dat is gewoon mijn mening,’ hoort ze vaak. Maar dan denkt ze: ‘Nou zeg het juist maar niet, hou je in man. Waar is de beschaving gebleven?’ Ook wijst ze naar politici die geen filter meer hebben. Die trend vindt ze gevaarlijk: ‘Omdat iedereen dat dan gaat doen.’

