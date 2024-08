Opnames nieuwe komedieserie Ilse Warringa begonnen

Ilse Warringa maakt haar eerder aangekondigde komedieserie Voetbalouders voor Netflix. De opnames zijn dinsdag begonnen, maakt de streamingdienst bekend.

Warringa vertelde twee jaar geleden al dat ze bezig was met een satirische serie over ouders van voetballende kinderen. De Luizenmoeder-ster regisseert de serie ook en speelt een van de hoofdrollen. Ook onder anderen Eva van Gessel, Mariana Aparicio, Michiel Nooter, Edwin Jonker en Bas Hoeflaak zijn erin te zien.

“Al jaren sta ik elk weekend langs de lijn bij mijn twee voetballende kinderen. Toen zij mij een aantal jaar geleden een juich- en schreeuwverbod oplegden, wist ik dat er een nieuwe komedieserie geboren was”, zegt Warringa in een persbericht. “Ik kijk er enorm naar uit om al mijn ervaringen als voetbalmoeder om te zetten in een herkenbare en humoristische serie, want het gedrag van ouders langs de lijn is iets waar je maar beter om kunt lachen.”

De serie is naar verwachting in 2025 te zien.