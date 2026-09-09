Koningin Máxima op streekbezoek in Drenthe: dit was haar outfit

Tekst: Lisa Manche

Koningin Máxima en koning Willem-Alexander brachten dinsdag een streekbezoek aan Noord-Drenthe. De koningin zag er weer stralend uit in een camelkleurige jurk met cape.

Dit wil je weten over haar outfit.

Nieuwe set

Volgens Modekoninginmaxima.nl droeg Máxima een nieuwe set tijdens het streekbezoek. De jurk bevat een cape en een halslijn met een split en is een ontwerp van modehuis Natan.

Bordeauxrode hoed

Ook droeg de koningin een bordeauxrode hoed van Fabienne Delvigne die ze al vaker heeft gedragen. Máxima maakt de outfit af met twee zilveren armbanden en oorbellen waarin de bordeauxrode kleur van de hoed weer terugkomt.

Streekbezoek Drenthe

Tijdens het streekbezoek ging het koningspaar op bezoek in de gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo. Er was aandacht voor natuur, cultuur, bedrijvigheid en geschiedenis. Ook brachten ze een bezoek aan het Gevangenismuseum in Veenhuizen en een echte gevangenis.

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