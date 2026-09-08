Annick Velthuis reageert op breuk met Roy uit Over Mijn Lijk: ‘Klaar met vechten’

Tekst: Lisa Manche

Annick Velthuis heeft voor het eerst nadat de breuk tussen haar en Over Mijn Lijk-deelnemer Roy naar buiten kwam, gereageerd op Instagram. Ze laat weten dat haar lichaam haar momenteel in de steek laat.

Breuk tussen Annick en Roy

Afgelopen week maakten Annick en Roy bekend dat ze al een tijd uit elkaar zijn. Het bericht volgde nadat er al een tijd werd gespeculeerd over een breuk. ‘Dit gaat niet over dat wij elkaar niet meer leuk vinden of elkaar niet meer gelukkig willen maken. Dit gaat niet over dat we zin hebben in een nieuw leven zonder elkaar of elkaar makkelijk loslaten. Nee, dit gaat over zoveel meer dan dat’, schreef Annick. ‘Dit gaat over twee mensen die op een veel te jonge leeftijd te maken kregen met de ziekte kanker. Twee mensen die zo ontzettend veel van elkaar hielden, maar elkaar onderweg door alles wat het leven van ons vroeg langzaam zijn verloren.’

Lichaam in de steek

Inmiddels heeft Annick opnieuw van zich laten horen. Ze bedankt haar volgers voor alle steun en de berichten die ze heeft ontvangen. Ze legt uit dat haar lichaam haar even in de steek laat. ‘Ik ben even klaar met vechten, met sterk zijn en met alles maar proberen vol te houden.’

Negatieve reacties

Helaas kreeg Annick ook veel negatieve berichten van mensen. ‘De vooroordelen en het onbegrip. En eerlijk gezegd was dat één van mijn grootste angsten. Dat dit zou gebeuren. Het heeft me meer geraakt dan ik misschien had willen toegeven. En dat voelt ergens zwak’, schrijft ze. Toch voelt ze tegelijkertijd ook een grote verantwoordelijkheid voor Roy en hun zoon Scott. ‘Het voelt niet goed om nu alles even los te moeten laten, maar dat is wel precies wat ik nu moet doen. Loslaten, rust nemen en aansterken.’

Liever zijn

Annick wil een duidelijke oproep doen aan mensen om liever te zijn. ‘Stop met elkaar veroordelen. Hou op met elkaar pijn doen. We weten nooit wat er echt achter een verhaal schuilgaat. Ik weet dat ik in mijn eentje de wereld niet kan verbeteren, maar misschien kunnen we dat met z’n allen wel een beetje.’