Vakantie kwam geen moment te vroeg voor Jan Versteegh

Tekst: Lisa Manche

Voor Jan Versteegh kwam de zomervakantie geen moment te vroeg. Zijn jongste dochter had vlak voor de laatste schooldag weinig energie meer voor groep 3, terwijl ook de presentator zelf duidelijk behoefte had aan rust.

In zijn column voor LINDA. blikt Jan terug op de laatste dagen voor de vakantie. Daarbij schrijft hij over herinneringen aan zijn eigen schooltijd en over verschillende kleine vergissingen waaruit bleek dat zijn concentratie hem steeds vaker in de steek liet.

‘Jij móet naar school’

Een paar dagen voor de vakantie was de jongste dochter van Jan helemaal klaar met school. Met haar hoofd op tafel maakte ze duidelijk dat haar vader volgens haar niet kon begrijpen hoe zwaar groep 3 was. Jan schreef: ‘In groep 3. Of ze echt nog de hele week af moest maken?’ Zijn uitleg dat hij zelf ook iedere dag moest werken, overtuigde haar niet. ‘Mijn tegenwerping dat ik wel snapte hoe ze zich voelde, omdat ik ook elke dag moet werken, werd met cynisme beantwoord: jij kíest er zelf voor om te werken, maar ik móet naar school. Dat was het verschil.’

Herinneringen aan de laatste schooldag

De laatste halve schooldag deed Jan denken aan zijn eigen jeugd. Ook toen werd er vlak voor de zomervakantie volgens hem weinig serieus gewerkt. ‘De televisiekar – die had je toen nog – werd naar binnen gereden en er werd een film opgezet. Het waren de beste schooldagen van het jaar.’ Vervolgens denkt hij terug aan de lange zomers en de autoritten naar Frankrijk met zijn familie. Na de spanning rond het inpakken van de auto kwam tijdens de rit de vakantiesfeer op gang. ‘Dan sprak mijn vader de gevleugelde woorden: ‘Nou, we zijn weg.’’

Nieuwe bankpas opnieuw nodig

Dat Jan zelf aan vakantie toe was, merkte hij ook aan zijn eigen verstrooidheid. Nadat hij zijn portemonnee was kwijtgeraakt, ontving hij een nieuwe bankpas. Later vond hij de portemonnee terug in de autodeur, waarna hij opnieuw een fout maakte. ‘Toen ik mijn portemonnee alsnog terugvond, in de autodeur, knipte ik per ongeluk de nieuwe pas door in plaats van de inmiddels geblokkeerde. Waardoor ik nu weer aan het wachten ben op een nieuwe pas.’

Zout belandt in de koelkast

Ook andere kleine vergissingen passeerden de revue. Zo deed Jan een keer de wc-deur op slot terwijl hij alleen thuis was. Tijdens het koken raakte hij bovendien het potje zout kwijt nadat hij zout over de tomaten voor de bruschetta’s had gestrooid. Uiteindelijk vond hij het op een onverwachte plek. ‘Uiteindelijk vond ik het in de ijskast, waar ik het zelf had neergezet.’

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