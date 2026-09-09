Dotan - Getty Images

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Dotan voor het eerst vader geworden: ‘Mooiste meisje ter wereld’

Tekst: Lisa Manche

09/09/2026

Dotan en zijn partner zijn voor het eerst ouders geworden. Op Instagram deelt de 39-jarige zanger foto’s van zijn dochter.

Yael Louise

‘Een update uit ons leven. We zijn papa’s geworden van het mooiste meisje ter wereld. Yael Louise’, schrijft Dotan bij de foto’s. Op een zwart-witfoto houdt de zanger zijn pasgeboren dochter in zijn armen. 

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

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Dotan en Grant Boone

Dotan is al jaren samen met de Amerikaan Grant Boone, een acteur die opgroeide in de Verenigde Staten. Ze delen weinig over hun privéleven en het babynieuws is dan ook een grote verrassing. 

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